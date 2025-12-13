Прямо на Дворцовой: главную ёлку Петербурга уже наряжают

В центре города рабочие начали наряжать главное новогоднее дерево в субботу. Специалисты уже поднялись на подъемниках к верхушке ели, чтобы развесить украшения и гирлянды. Завершить оформление планируют к воскресенью.
Дерево украсят в стиле прошлых лет: будет использовано 52 снеговика, 51 щелкунчик, 50 фигурок избушек, 46 ёлочных шаров, 45 сладких украшений, напоминающих конфеты, и 40 фигурок лошадок. Эти элементы соединят гирлянды, включающие 350 флажков и сотни метров светодиодных лент. Рядом с основной елью установят несколько меньших деревьев, а на специальных подиумах разместят крупные фигуры в виде лисёнка, домика, медвежонка, щелкунчика и двух лошадок-качалок.
Главная городская ель будет украшать площадь до 15 января. Желающие увидеть праздничное дерево смогут сделать это вплоть до середины первого месяца нового года. Позднее главную ель разбирают и территорию освобождают.
Дерево срубили несколько дней назад в Копорском лесничестве. Его привезли в центр города 10 декабря. Жители наблюдали, как величественная ель появилась на главной площади.