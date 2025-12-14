Городовой / Город / Зиме наперекор: 15 декабря в Петербурге откроется визовый центр Кипра
Зиме наперекор: 15 декабря в Петербурге откроется визовый центр Кипра

Опубликовано: 14 декабря 2025 19:57
globallookpress.com
Зиме наперекор: 15 декабря в Петербурге откроется визовый центр Кипра
Городовой ру

Стоимость визового сбора для детей от шести до одиннадцати лет установлена в размере 45 евро, для заявителей с двенадцати лет и старше — 90 евро.

С 15 декабря в Санкт-Петербурге начнет работу новый визовый центр Кипра. Открытие стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией BLS International. Об этом сообщили на официальном сайте дипломатического представительства Кипра в России.

В новом центре оформление виз будет возможно без предварительной записи. За подачу заявления установлен сервисный сбор — €1,5, к которому дополнительно начисляется налог на добавленную стоимость. Размер визового сбора определен следующим образом:

  • Дети от 6 до 11 лет — €45
  • Заявители с 12 лет и старше — €90

Заявку можно будет подать лично, без необходимости записываться заранее. Центр начнет принимать посетителей уже в середине декабря.

Автор:
Юлия Аликова
