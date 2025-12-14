Зиме наперекор: 15 декабря в Петербурге откроется визовый центр Кипра

С 15 декабря в Санкт-Петербурге начнет работу новый визовый центр Кипра. Открытие стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией BLS International. Об этом сообщили на официальном сайте дипломатического представительства Кипра в России.
В новом центре оформление виз будет возможно без предварительной записи. За подачу заявления установлен сервисный сбор — €1,5, к которому дополнительно начисляется налог на добавленную стоимость. Размер визового сбора определен следующим образом:
- Дети от 6 до 11 лет — €45
- Заявители с 12 лет и старше — €90
Заявку можно будет подать лично, без необходимости записываться заранее. Центр начнет принимать посетителей уже в середине декабря.