Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем

В Вырице, среди дачных улиц и сосен, стоит деревянная церковь, больше похожая на расписной северный терем. Её шатровая крыша, ажурная резьба и узнаваемый силуэт появились здесь ещё до революции — и за прошедший век храм стал одним из самых необычных памятников деревянного зодчества под Петербургом.

Но не только архитектура принесла ему известность. История этой церкви тесно связана с судьбой Серафима Вырицкого — одного из самых почитаемых подвижников XX века.

Как возник храм

В начале XX века Вырица была новым дачным посёлком, и его жители решили построить собственную церковь. Землю выделил князь Пётр Витгенштейн, часть средств на строительство он же и пожертвовал.

Проект выбрали на конкурсе — победили архитекторы Владимир Апышков и Михаил Красовский, один из лучших знатоков русского деревянного зодчества.

14 июля 1913 года храм заложили, и уже следующим летом он был освящён. Получилось здание в неорусском стиле: восьмерик на четверике, резное гульбище, шатёр с луковичной главкой — цельный образ, который легко представить где-нибудь в Олонецком крае.

Место, куда переехал духовник Лавры

После закрытия Александро-Невской лавры в 1933 году сюда переехал её духовник — иеросхимонах Серафим (Муравьёв). В миру он был крупным предпринимателем, но ещё до революции отказался от бизнеса, принял монашество и остался в России.

В Вырице он прожил последние годы своей жизни, став для местных жителей одним из главных духовных авторитетов. В 2000 году он был причислен к лику святых, а рядом с храмом появилась часовня в его честь.

Связанные с ним святыни — епитрахиль, частицы мощей и семейная Казанская икона Божией Матери — хранится здесь и сейчас.

Через закрытия и войну

Как и многие храмы в Ленинградской области, этот пережил череду закрытий. В 1938 году здание передали Осоавиахиму, но прихожане успели сохранить большую часть икон и утвари.

Во время оккупации Вырицы в 1941 году храм вновь открыли — действовал он и после войны. В 1960-е его пытались закрыть окончательно, но жители смогли добиться назначения постоянного священника, и церковь продолжила существовать.