В Петербурге до 15 января вводят запрет на посещение Невы и Мойки: что важно знать туристам
В Петербурге до 15 января вводят запрет на посещение Невы и Мойки: что важно знать туристам

Опубликовано: 14 декабря 2025 22:00
Нева
В Петербурге до 15 января вводят запрет на посещение Невы и Мойки: что важно знать туристам
Фото: Городовой.ру

Местным и приезжим пора приготовиться к ограничениям.

С началом ледостава на Неве и других водоёмах в городе вступают в силу официальные ограничения. «Городовой» выяснил, на какой период в Петербурге запрещён выход на лёд, какие меры безопасности предпринимаются и почему этот запрет так важен.

Что сообщается в решении властей: губернатор Александр Беглов утвердил сроки, когда выход на лёд официально запрещён. Запрет действует в два периода:

  1. С 4 декабря 2025 года по 15 января 2026 года.
  2. С 16 марта по 13 апреля 2026 года.

Эти меры связаны с опасными периодами ледостава и разрушения льда. Для контроля за акваторией Финского залива и городских водоёмов уже создана специальная группировка спасательных служб. Власти подчёркивают эффективность подобных мер: прошлой зимой спасателям удалось спасти 134 человека.

Особое внимание уделяется профилактике среди школьников. Комитету по образованию и районным администрациям поручено провести в учебных заведениях занятия по безопасности на водоёмах в преддверии каникул.

Запрет на выход на лёд — не просто формальность, а жизненно важная мера, особенно в условиях нестабильного петербургского климата. Периоды становления и таяния льда крайне опасны, даже если лёд кажется прочным.

Горожанам стоит отнестись к этому запрету со всей серьёзностью, а родителям — обязательно поговорить с детьми об опасности игр на замёрзших водоёмах. Безопасность в этот период зависит от сознательности каждого.

Игорь Мустафин
Общество
