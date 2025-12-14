Городовой / Город / Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты Общество
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу Город
Классический советский пышный омлет из столовой: как повторить рецепт, чтобы поднялся и не опадал Общество
Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем Город
В Петербурге до 15 января вводят запрет на посещение Невы и Мойки: что важно знать туристам Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова

Опубликовано: 14 декабря 2025 22:27
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова
Городовой ру

Жительница города проработала в музее почти шесть десятилетий, посвятив учреждению всю свою жизнь.

14 декабря стало известно о кончине Евгении Николаевны Петровой, признанного российского искусствоведа. Её жизнь оборвалась после продолжительной и тяжёлой болезни на 80-м году. Последние годы она работала главным экспертом Русского музея по направлению научных публикаций.

Трудовой путь Евгении Петровой в Русском музее начался в 1966 году, и на протяжении более пяти десятилетий она оставалась видной фигурой отечественной культуры. В течение длительного времени она занимала должность заместителя генерального директора музея, курируя вопросы, связанные с научной работой. Статус заслуженного деятеля искусств и степень кандидата искусствоведения подтверждают её значительный вклад.

К ключевым событиям последних лет относится подготовка первой выставки русского авангарда из фондов Русского музея, которая пройдёт в Китае в 2024–2025 годах. Работа над этим проектом велась Евгенией Петровой в рамках программы перекрёстных годов культуры между двумя странами. Это мероприятие стало важным этапом развития международных культурных связей.

Среди последних инициатив следует выделить участие в подготовке московской экспозиции «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Эту выставку организовал музей из Москвы совместно с привлечёнными специалистами, среди которых Евгения Петрова была куратором. Открытие этого проекта состоялось совсем недавно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью