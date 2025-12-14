Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова

14 декабря стало известно о кончине Евгении Николаевны Петровой, признанного российского искусствоведа. Её жизнь оборвалась после продолжительной и тяжёлой болезни на 80-м году. Последние годы она работала главным экспертом Русского музея по направлению научных публикаций.
Трудовой путь Евгении Петровой в Русском музее начался в 1966 году, и на протяжении более пяти десятилетий она оставалась видной фигурой отечественной культуры. В течение длительного времени она занимала должность заместителя генерального директора музея, курируя вопросы, связанные с научной работой. Статус заслуженного деятеля искусств и степень кандидата искусствоведения подтверждают её значительный вклад.
К ключевым событиям последних лет относится подготовка первой выставки русского авангарда из фондов Русского музея, которая пройдёт в Китае в 2024–2025 годах. Работа над этим проектом велась Евгенией Петровой в рамках программы перекрёстных годов культуры между двумя странами. Это мероприятие стало важным этапом развития международных культурных связей.
Среди последних инициатив следует выделить участие в подготовке московской экспозиции «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Эту выставку организовал музей из Москвы совместно с привлечёнными специалистами, среди которых Евгения Петрова была куратором. Открытие этого проекта состоялось совсем недавно.