Можно ли устроить в подъезде лежанку для бездомных животных в морозы? Отвечает адвокат
Можно ли устроить в подъезде лежанку для бездомных животных в морозы? Отвечает адвокат

Опубликовано: 13 декабря 2025 19:30
собака на лежанке
Можно ли устроить в подъезде лежанку для бездомных животных в морозы? Отвечает адвокат
Фото: Городовой.ру

Часто в домах сердобольные жители пригревают собачек и кошечек.

В сильные холода сердце разрывается при виде замерзающих на улице кошек и собак. Многие хотят помочь, устроив для них временный приют в подъезде.

Но законно ли это и не приведёт ли такая доброта к конфликтам и штрафам? «Городовой» выяснил у адвоката Андрея Князева, что говорит законодательство о лежанках в местах общего пользования.

«Нет, оформлять лежанки для животных в подъездах запрещено». Адвокат ссылается на Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который прямо запрещает содержание питомцев в местах общего пользования, к которым относятся подъезды, лестничные клетки, балконы и лоджии.

Князев поясняет, что эта норма существует для обеспечения санитарной безопасности, предотвращения конфликтов между жильцами и защиты как самих животных, так и людей от потенциальных угроз.

Помимо прямого запрета, есть и другие весомые причины. Подъезд — это общее имущество всех собственников дома. Размещение там любых посторонних предметов, включая лежанки, считается несанкционированным занятием общего пространства и нарушает права других жильцов.

Кроме того, такие предметы, особенно из горючих материалов, нарушают правила пожарной безопасности, создавая дополнительные риски при эвакуации и затрудняя работу пожарных.

Закон, к сожалению, не оставляет пространства для манёвра. Даже из лучших побуждений организовать в подъезде лежанку для бездомных животных противозаконно. Это нарушает жилищное законодательство, правила содержания общего имущества и требования пожарной безопасности.

Тем, кто хочет помочь животным в морозы, стоит искать другие, законные пути: договориться о временном размещении в своём жилом помещении, обратиться в волонтёрские организации или приюты. Благое дело не должно создавать угрозу безопасности и конфликты в доме.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
