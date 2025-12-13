Можно ли устроить в подъезде лежанку для бездомных животных в морозы? Отвечает адвокат

В сильные холода сердце разрывается при виде замерзающих на улице кошек и собак. Многие хотят помочь, устроив для них временный приют в подъезде.
Но законно ли это и не приведёт ли такая доброта к конфликтам и штрафам? «Городовой» выяснил у адвоката Андрея Князева, что говорит законодательство о лежанках в местах общего пользования.
«Нет, оформлять лежанки для животных в подъездах запрещено». Адвокат ссылается на Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который прямо запрещает содержание питомцев в местах общего пользования, к которым относятся подъезды, лестничные клетки, балконы и лоджии.
Князев поясняет, что эта норма существует для обеспечения санитарной безопасности, предотвращения конфликтов между жильцами и защиты как самих животных, так и людей от потенциальных угроз.
Помимо прямого запрета, есть и другие весомые причины. Подъезд — это общее имущество всех собственников дома. Размещение там любых посторонних предметов, включая лежанки, считается несанкционированным занятием общего пространства и нарушает права других жильцов.
Кроме того, такие предметы, особенно из горючих материалов, нарушают правила пожарной безопасности, создавая дополнительные риски при эвакуации и затрудняя работу пожарных.
Закон, к сожалению, не оставляет пространства для манёвра. Даже из лучших побуждений организовать в подъезде лежанку для бездомных животных противозаконно. Это нарушает жилищное законодательство, правила содержания общего имущества и требования пожарной безопасности.
Тем, кто хочет помочь животным в морозы, стоит искать другие, законные пути: договориться о временном размещении в своём жилом помещении, обратиться в волонтёрские организации или приюты. Благое дело не должно создавать угрозу безопасности и конфликты в доме.