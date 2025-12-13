Миллионная — не про деньги, Счастливая — не про удачу: что на самом деле означают названия улиц Петербурга

Некоторые городские названия звучат очевидно, но их история оказывается совсем другой.

Карта Петербурга кажется строгой и упорядоченной, но за многими привычными названиями скрываются сюжеты, которые легко пропустить. Иногда они связаны с промышленностью и бытом, иногда — с иронией, а порой — с простой человеческой фантазией.

Литейный: проспект, где гремели пушки

Название напрямую связано с Литейно-пушечным двором, работавшим на берегу Невы в XVIII веке. Там отливали оружие и детали кораблей, и дорога, ведущая к заводу, стала Литейной.

Думская: улица, которая меняла имена вместе с городом

В XVIII–XIX веках улица неоднократно меняла названия и принадлежала к разным участкам: её называли Конской, позже — Гостиной (по близости к Гостиному двору).

Когда здесь построили новое здание Городской думы, закрепилось название Думская, сохранившееся до сих пор.

Улица Правды: память о первом номере знаменитой газеты

В 1912 году неподалёку отпечатали первый номер газеты «Правда». Позже улицу переименовали в честь этого события — прямое и документальное происхождение.

Большая Морская: район адмиралов и корабельных мастеров

Название связано с близостью к Адмиралтейству и домам людей, служивших флоту. Здесь жили моряки, офицеры и работники морского ведомства.

Счастливая: ироничное имя рабочей окраины

Несмотря на оптимистичное название, оно появилось иронически — из-за неблагоустроенности улицы и бедности её жителей. Со временем шутливое прозвище стало официальным топонимом.

Аптекарский переулок: след придворной аптеки

Переулок получил название по Главной придворной аптеке, переведённой сюда из Петропавловской крепости. Одно из самых прозрачных петербургских имён.

Цветочная: улица садов и оранжерей

Название связано с тем, что в XIX веке этот район был занят садами, оранжереями и цветниками. Впоследствии зелёных участков стало меньше, но название осталось.

Ломанная: улица, чья геометрия дала ей имя

Здесь всё буквально: трассировку улицы изменили при пересечении с улицей Коли Томчака, и линия действительно стала «ломаной». Это и закрепилось в названии.

Миллионная: улица богатейших домов

Название имеет несколько объяснений. По одной версии, оно связано с роскошными усадьбами, из-за которых район считался "миллионным".

По другой — с "миллионным домом" Шереметевых, поражавшим современников. Это распространённая, но легендарная версия, существующая параллельно с другими объяснениями.

Сиреневый бульвар: название по задумке озеленения

Топоним связан с идеей засадить бульвар сиренью. Проект выполнен лишь частично, но название закрепилось и стало официальным.