Миллионная — не про деньги, Счастливая — не про удачу: что на самом деле означают названия улиц Петербурга

Карта Петербурга кажется строгой и упорядоченной, но за многими привычными названиями скрываются сюжеты, которые легко пропустить. Иногда они связаны с промышленностью и бытом, иногда — с иронией, а порой — с простой человеческой фантазией.
Литейный: проспект, где гремели пушки
Название напрямую связано с Литейно-пушечным двором, работавшим на берегу Невы в XVIII веке. Там отливали оружие и детали кораблей, и дорога, ведущая к заводу, стала Литейной.
Думская: улица, которая меняла имена вместе с городом
В XVIII–XIX веках улица неоднократно меняла названия и принадлежала к разным участкам: её называли Конской, позже — Гостиной (по близости к Гостиному двору).
Когда здесь построили новое здание Городской думы, закрепилось название Думская, сохранившееся до сих пор.
Улица Правды: память о первом номере знаменитой газеты
В 1912 году неподалёку отпечатали первый номер газеты «Правда». Позже улицу переименовали в честь этого события — прямое и документальное происхождение.
Большая Морская: район адмиралов и корабельных мастеров
Название связано с близостью к Адмиралтейству и домам людей, служивших флоту. Здесь жили моряки, офицеры и работники морского ведомства.
Счастливая: ироничное имя рабочей окраины
Несмотря на оптимистичное название, оно появилось иронически — из-за неблагоустроенности улицы и бедности её жителей. Со временем шутливое прозвище стало официальным топонимом.
Аптекарский переулок: след придворной аптеки
Переулок получил название по Главной придворной аптеке, переведённой сюда из Петропавловской крепости. Одно из самых прозрачных петербургских имён.
Цветочная: улица садов и оранжерей
Название связано с тем, что в XIX веке этот район был занят садами, оранжереями и цветниками. Впоследствии зелёных участков стало меньше, но название осталось.
Ломанная: улица, чья геометрия дала ей имя
Здесь всё буквально: трассировку улицы изменили при пересечении с улицей Коли Томчака, и линия действительно стала «ломаной». Это и закрепилось в названии.
Миллионная: улица богатейших домов
Название имеет несколько объяснений. По одной версии, оно связано с роскошными усадьбами, из-за которых район считался "миллионным".
По другой — с "миллионным домом" Шереметевых, поражавшим современников. Это распространённая, но легендарная версия, существующая параллельно с другими объяснениями.
Сиреневый бульвар: название по задумке озеленения
Топоним связан с идеей засадить бульвар сиренью. Проект выполнен лишь частично, но название закрепилось и стало официальным.