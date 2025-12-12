Прощай, «АУ» и «РУ»: почему Петербург очищает светофоры от секретных кодов

Петербургские перекрёстки долгое время служили полигоном для внедрения элементов «умной» транспортной системы. На табло обратного отсчёта светофоров могли появляться загадочные аббревиатуры — «АУ», «РУ», «ОУ».
Однако эта практика оказалась под вопросом, когда речь зашла о безопасности и единообразии дорожных правил. Решение об их удалении было принято после вмешательства на законодательном уровне.
Поручение из центра: стандарты важнее инноваций
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев инициировал процесс, который привел к унификации сигналов.
Он направил запрос в Главное управление безопасности дорожного движения МВД России, указав на очевидное несоответствие петербургской практики национальным стандартам и, что важнее, на потенциальную опасность для всех участников движения.
Ответ ГУОБДД был однозначным: отображение информации типа «АУ», «РУ» и «ОУ» на светофорных табло не соответствует их прямому назначению, установленному ГОСТ Р 52289-2019 «Технических средств организации дорожного движения».
В документе четко прописано, что основная задача табло — информировать о времени до смены сигнала, а не о режиме работы самого светофора.
В целях исключения подобных “отклонений” подразделениям Госавтоинспекции на местах уже направлено указание о принятии мер.
Информационный шум на критическом участке
Аббревиатуры, внедренные как часть «умной» транспортной системы, за годы эксплуатации так и не стали понятными для большинства водителей и пешеходов.
Как отмечал Цивилев в своем обращении, вместо того чтобы предоставлять тактически полезную информацию о времени, оставшемся до смены сигнала, эти символы создавали “лишний информационный барьер”.
“Безопасность дорожного движения строится на понятных и единых правилах”, — подчеркивает депутат в беседе с «Городовой».
Любой дорожный знак или сигнал должен быть интуитивно воспринят водителем. Посторонняя, не стандартизированная информация на табло, отвлекает внимание водителя в тот самый критический момент, когда он принимает решение о начале движения или остановке.
Конец загадкам управления
Аббревиатуры имели конкретное значение в системе управления светофорами:
- «АУ» — адаптивное управление (режим, когда светофор меняет циклы, основываясь на данных от детекторов транспорта).
- «РУ» — ручное управление (вмешательство дежурного диспетчера).
- «ОУ» — операторское управление (режим, близкий к ручному, но часто подразумевающий централизованный контроль).
Несмотря на то что эти режимы важны для оптимизации транспортных потоков, их отображение на табло обратного отсчета вводило в заблуждение.
Водитель, увидев «АУ» или «РУ» вместо привычных цифр, мог замешкаться или, наоборот, поспешить, неверно оценив реальную ситуацию на перекрестке.
“Наша задача — исключить любые факторы, которые могут привести к неоднозначному толкованию дорожной ситуации”, — резюмирует Алексей Цивилев.
Таким образом, петербургские светофоры проходят “чистку”, возвращаясь к принципу максимальной ясности и простоты, что должно положительно сказаться на общей безопасности дорожного движения в мегаполисе.