Прощай, «АУ» и «РУ»: почему Петербург очищает светофоры от секретных кодов

Что на самом деле означали странные буквы на табло обратного отсчета?

Петербургские перекрёстки долгое время служили полигоном для внедрения элементов «умной» транспортной системы. На табло обратного отсчёта светофоров могли появляться загадочные аббревиатуры — «АУ», «РУ», «ОУ».

Однако эта практика оказалась под вопросом, когда речь зашла о безопасности и единообразии дорожных правил. Решение об их удалении было принято после вмешательства на законодательном уровне.

Поручение из центра: стандарты важнее инноваций

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев инициировал процесс, который привел к унификации сигналов.

Он направил запрос в Главное управление безопасности дорожного движения МВД России, указав на очевидное несоответствие петербургской практики национальным стандартам и, что важнее, на потенциальную опасность для всех участников движения.

Ответ ГУОБДД был однозначным: отображение информации типа «АУ», «РУ» и «ОУ» на светофорных табло не соответствует их прямому назначению, установленному ГОСТ Р 52289-2019 «Технических средств организации дорожного движения».

В документе четко прописано, что основная задача табло — информировать о времени до смены сигнала, а не о режиме работы самого светофора.

В целях исключения подобных “отклонений” подразделениям Госавтоинспекции на местах уже направлено указание о принятии мер.

Информационный шум на критическом участке

Аббревиатуры, внедренные как часть «умной» транспортной системы, за годы эксплуатации так и не стали понятными для большинства водителей и пешеходов.

Как отмечал Цивилев в своем обращении, вместо того чтобы предоставлять тактически полезную информацию о времени, оставшемся до смены сигнала, эти символы создавали “лишний информационный барьер”.

“Безопасность дорожного движения строится на понятных и единых правилах”, — подчеркивает депутат в беседе с «Городовой».

Любой дорожный знак или сигнал должен быть интуитивно воспринят водителем. Посторонняя, не стандартизированная информация на табло, отвлекает внимание водителя в тот самый критический момент, когда он принимает решение о начале движения или остановке.

Конец загадкам управления

Аббревиатуры имели конкретное значение в системе управления светофорами:

«АУ» — адаптивное управление (режим, когда светофор меняет циклы, основываясь на данных от детекторов транспорта).

— адаптивное управление (режим, когда светофор меняет циклы, основываясь на данных от детекторов транспорта). «РУ» — ручное управление (вмешательство дежурного диспетчера).

— ручное управление (вмешательство дежурного диспетчера). «ОУ» — операторское управление (режим, близкий к ручному, но часто подразумевающий централизованный контроль).

Несмотря на то что эти режимы важны для оптимизации транспортных потоков, их отображение на табло обратного отсчета вводило в заблуждение.

Водитель, увидев «АУ» или «РУ» вместо привычных цифр, мог замешкаться или, наоборот, поспешить, неверно оценив реальную ситуацию на перекрестке.

“Наша задача — исключить любые факторы, которые могут привести к неоднозначному толкованию дорожной ситуации”, — резюмирует Алексей Цивилев.

Таким образом, петербургские светофоры проходят “чистку”, возвращаясь к принципу максимальной ясности и простоты, что должно положительно сказаться на общей безопасности дорожного движения в мегаполисе.