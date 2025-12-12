«Невкусно. Ни пирожные, ни хлеб»: как петербуржцы воспринимают «Цех 85»

Пекарня “Цех 85” в Санкт-Петербурге вызывает у горожан весьма неоднозначные эмоции. Это заведение, стремительно набравшее популярность, вызывает споры о соотношении цены, качества и модной составляющей.

Первое впечатление от пекарни часто формируется вокруг определенного имиджа.

“Моё первое впечатление — модная дорогая пекарня и место, где условный “офисный планктон” с претензией на “стильно-модно-молодежно” покупает себе обеды”.

Цена против удовольствия: дилемма десертов

Многие потребители признают, что продукция пекарни обладает определённым качеством. Несколько раз в качестве подарка доводилось пробовать торты и пирожные, и вкус, несомненно, был хорошим.

Однако для части клиентов это достоинство не компенсирует стоимость.

“Вкусно, не поспорю. Но лично для меня всё равно по-прежнему вкус пирожных не соответствует их цене”.

Интересно, что при последующих посещениях, когда цены кажутся более “доступными”, соблазн купить что-то к чаю ослабевает, и предпочтение отдается другим местам.

Исключение из этого правила существует — это морковный торт. Данный десерт, по общему мнению, удался на славу.

“Морковный торт — в меру сочный, в меру сладкий — вот такой, как надо!”.

Этот продукт часто становится веской причиной для визита в “Цех 85”, несмотря на общую ценовую политику.

Сытные опции и привлекательность для гостей города

В отличие от многих кондитерских, “Цех 85” предлагает достаточно обширный несладкий ассортимент. Здесь представлены сэндвичи, пироги, блинчики, а также готовые обеды «с собой» — супы и вторые блюда.

В целом, по качеству эта еда оценивается как “хорошо, вкусно”.

Именно эта широта выбора и наличие готовых, относительно недорогих позиций делает “Цех 85” привлекательным для гостей города.

“Для туристов, снимающих квартиру, как мне кажется — самое то. Готовить не надо, ходить никуда не надо (если пришли вы усталый после дня прогулок), а тут — вкусная еда”.

Мнения горожан: сегментация и стандартизация

Отношение коренных петербуржцев к сети более поляризовано. Одни отмечают соотношение цены и размера порций. Один из отзывов гласит:

“Цены повыше, чем у соседей, но-порции побольше! Хотя я предпочитаю “Люди любят”, но я не турист”.

Другие же выражают явное недовольство качеством и составом.

Критика часто касается выпечки и ингредиентов. Отмечается, что в пирогах и круассанах стало мало начинки — “как будто пожалели”. Также поднимается вопрос о составе продукции:

“За что не люблю — за то, что как и везде у них сейчас заменители молочки и прочая гадость в составе”.

Некоторым клиентам не нравится общее снижение уровня:

“С франшизой и расширением ассортимента в сегмент всяких сэндвичей "Цех 85" резко утратил качество, к сожалению”.

Некоторые старые поклонники с тоской вспоминают прошлое меню, например, “Классический чизкейк”, который был “непременным атрибутом нашего праздничного стола”.

Тем не менее, для многих это остается удобным форматом. Как заметил один из пользователей:

“Не модно, а просто в шаговой доступности и с незаоблачными ценами”.

Однако для тех, кто ищет аутентичный вкус, выбор падает на другие заведения:

“Невкусно. Ни пирожные, ни хлеб. Лучше уж "Хлебник" или "Вольчек”.

Разница в ценах на базовые позиции также очевидна:

“Булочка с маком 139 руб. В "Вольчеке" около 45 рублей она, правда, без глазури”.

Таким образом, “Цех 85” остается на перекрестке — это удобный, но не всегда идеальный по вкусу, компромисс для быстрого перекуса в мегаполисе.