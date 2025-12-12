«Звезду с ёлки»: петербуржец сломал ноги ради счастья

В Санкт-Петербурге в медицинское учреждение был доставлен мужчина, упавший с высоты десяти метров. Он пытался достать звезду с новогодней ели.
Петербуржца доставили в Елизаветинскую больницу, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Он признался, что решил собственноручно дотянуться до установленной на верхушке звезды.
Пострадавший получил тяжелые повреждения ног, в том числе открытый перелом бедра и травмы лодыжек.
Врачи провели срочную операцию пациенту, а также диагностировали тромбоз в области травмированной ноги. После того как снизится опасность отрыва тромба, врачи приступят к плановой операции для восстановления костей.
Состояние петербуржца врачи оценивают как стабильное.
Ранее сообщалось, что главную елку Петербурга доставили на Дворцовую площадь.