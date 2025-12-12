Городовой / Город / «Звезду с ёлки»: петербуржец сломал ноги ради счастья
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

«Звезду с ёлки»: петербуржец сломал ноги ради счастья

Опубликовано: 12 декабря 2025 18:00
«Звезду с ёлки»: петербуржец сломал ноги ради счастья
«Звезду с ёлки»: петербуржец сломал ноги ради счастья
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с серьёзными травмами, пытаясь достать новогоднюю звезду в подарок дорогому человеку.

В Санкт-Петербурге в медицинское учреждение был доставлен мужчина, упавший с высоты десяти метров. Он пытался достать звезду с новогодней ели.

Петербуржца доставили в Елизаветинскую больницу, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Он признался, что решил собственноручно дотянуться до установленной на верхушке звезды.

Пострадавший получил тяжелые повреждения ног, в том числе открытый перелом бедра и травмы лодыжек.

Врачи провели срочную операцию пациенту, а также диагностировали тромбоз в области травмированной ноги. После того как снизится опасность отрыва тромба, врачи приступят к плановой операции для восстановления костей.

Состояние петербуржца врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что главную елку Петербурга доставили на Дворцовую площадь.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью