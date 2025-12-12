Городовой / Город / Риелтор Долиной оказался экспертом по квартирным аферам
Риелтор Долиной оказался экспертом по квартирным аферам

Опубликовано: 12 декабря 2025 17:00
Global Look Press / Pavel Kashaev

Мужчина принимал участие в заседаниях Государственной Думы, посвящённых вопросам инфобизнеса и деятельности блогеров.

В Москве в продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье принимал участие риелтор-эксперт по вопросам безопасности сделок с недвижимостью.

Он давал советы в СМИ по схемам противодействия мошенничеству и даже появлялся на разных платформах с рекомендациями «не подарить квартиру мошенникам», сообщает RT.

Впоследствии, когда выявили преступную схему, риелтора задерживали одним из первых, однако отпустили, и в ходе расследования он проходил лишь как свидетель.

32-летний мужчина работает в одном из агентств недвижимости столицы. По словам адвоката Полины Лурье, Светланы Свириденко, у него нет претензий со стороны следствия:

«Он показывал квартиру, присутствовал в банке при оформлении договора, сопровождал Ларису Александровну, разъясняя детали, если возникали вопросы», — пояснила Свириденко.

Напомним, Лариса Долина реализовала свой объект — пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. метров, расположенную в одном из самых дорогих московских районов — Хамовниках.

Сумма сделки составила 112 миллионов рублей, что на 11 миллионов меньше, чем кадастровая стоимость недвижимости.

Автор:
Юлия Аликова
Город
