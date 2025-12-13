Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе

В Петергофе предприниматель, владеющий зданием на Фабричной улице, не выполнил распоряжение Государственной административно-технической инспекции о восстановлении фасада.
Нарушение зафиксировали официально, соответствующие документы направлены в суд. Теперь бизнесмену предстоит отвечать за свое бездействие в правовом порядке, рассказали в пресс-службе ГАТИ.
В инспекции пояснили, что дом на Фабричной, несмотря на отсутствие статуса памятника, вместе с постройками у Гранильной фабрики формирует историческую застройку города.
Представители ведомства не однократно предупреждали владельца и обращали внимание на важность поддержания архитектурного облика Петергофа.
Несмотря на эти напоминания и официальные предостережения, требуемый ремонт так и не был начат.
Когда установленный инспекцией срок истёк, сотрудники ГАТИ оформили протокол о нарушении для дальнейшего разбирательства в суде.
Предпринимателю грозит административное взыскание за неисполнение предписания.
Однако его обязанности по приведению фасада в порядок сохраняются, даже если штраф будет уплачен.
Тем временем в Санкт-Петербурге особняк генерала Стенбока на Крестовском острове получил статус памятника регионального значения.