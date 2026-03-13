Море с пресной водой: почему у Финского залива соленость воды - величина непостоянная

Финский залив — часть Балтийского моря. Но по составу воды он скорее огромное пресноводное озеро. Из-за небольшого содержания соли воду залива называют солоноватой или «малосольной». Если в океане соленость составляет около 35 промилле, в Чёрном море от 13 до 22, то в Финском заливе концентрация соли колеблется от 0,2 до 9,2 промилле.

Почему вода морская, но пресная



Во-первых, в залив впадает множество рек — Нева, Нарва, Луга и другие, которые приносят огромные объёмы пресной воды. Во-вторых, залив на многие километры вдаётся в сушу. Такая форма создаёт эффект гигантского природного бассейна, в котором пресная речная вода долго соединяется с солёной морской.



Солёность воды залива распределяется неравномерно. У самого устья Невы вода практически пресная, а ближе к Балтике становится заметно солонее. Кроме того, согласно законам физики тяжёлая солёная вода опускается ко дну, а пресная остаётся на поверхности. У дна солёность может достигать и 11 промилле.



На соленость влияет не только физика с географией, но и время года: весной, когда льды тают, вода почти пресная. А осенью, когда на Балтике бушует шторм, соленая и пресная вода активно перемешивается, общая соленость увеличивается.



Биологи отмечают, что необычный состав воды создаёт уникальные условия для обитателей Финского залива. В опреснённой части залива ловятся окунь, плотва, щука, а ближе к западу — сельдь, камбала и треска. Растительный мир также отличается.

Еще один уникальный факт — холодная и слабосолёная вода замедляет разложение древесины, поэтому на дне Финского залива хорошо сохраняются затонувшие корабли.

