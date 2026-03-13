Сколько ступеней до Колоннады Исаакиевского собора?

Для того, чтобы подняться на Колоннаду Исаакиевского собора, надо преодолеть 262 ступени.

Колоннада Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге — это не просто смотровая площадка, а настоящее инженерное чудо, связанное с историей города и архитектуры. Чтобы подняться на неё, нужно преодолеть 262 ступени. Этот путь ведёт на высоту 43 метров, откуда открывается панорамный вид на Неву, Дворцовую площадь, Адмиралтейство и другие знаковые места Петербурга.

Особенности ступеней

Конструкция лестницы. Две внутренние винтовые лестницы: по южной посетители поднимаются, по северной — спускаются. Последняя часть пути — 51 ступень внешней железной лестницы, открытой всем ветрам.



Нумерация. ступени пронумерованы через каждые 10 штук, что помогает отслеживать прогресс подъёма.

Символический аспект. Подъём на колоннаду можно сравнить с восхождением на 28-й этаж жилого дома.

Интересные факты

Легенда о «исправиленных» ступенях. По некоторым данным, изначально ступени были рассчитаны на людей более высокого роста. В 1842 году император Николай I и король Пруссии заметили, что ступени слишком высоки и неудобны. По их распоряжению в июле того же года ступени «укоротили», сделав склон на 3/4 вершка (примерно 4 сантиметра).

Инженерные решения при строительстве. Исаакиевский собор возводился на болотистом грунте, что потребовало создания уникального фундамента. Под собор было забито более 10 тысяч сосновых свай длиной 6,5 метров, а поверх них уложили гранитные плиты. Это позволило «укоренить» здание в центре Петербурга.

Колонны портиков. 48 гранитных колонн портиков (высота — 17 метров, вес — 114 тонн каждая) устанавливали до возведения стен. Для этого инженер Августин Бетанкур сконструировал специальные леса высотой 22 метра с системой лебёдок (кабестанов). Первую колонну подняли 20 марта 1828 года за 45 минут в присутствии императорской семьи.

Купол и его особенности. Главный купол Исаакиевского собора — инженерный шедевр. Он выполнен из металла, а не из камня, что облегчило конструкцию. Внутри купола находятся 10 тысяч керамических горшков, улучшающих акустику. Диаметр наружного купола — 25 метров, внутреннего — 22,15 метра.

Следы истории. На ступенях и колоннах западного портика сохранились следы от осколков снарядов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Немцы не разрушили собор, так как использовали его купол как ориентир для пристрелки.

