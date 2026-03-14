Секретная база в Батарейной бухте: где заправляли «подлодки-убийцы» — теперь здесь отдыхают туристы
Секретная база в Батарейной бухте: где заправляли «подлодки-убийцы» — теперь здесь отдыхают туристы

Опубликовано: 14 марта 2026 00:35
 Проверено редакцией
Гид рассказала правду об излюбленном месте отдыха туристов в Санкт-Петербурге

На южном берегу Финского залива есть место, куда съезжаются туристы, чтобы насладиться тихим отдыхом на природе. Местный пляж расчищен и оборудован специальными площадками для палаток. Но мало кто знает, что именно здесь когда-то располагалась секретная база, где заправляли "подлодки-убийцы". Подробнее об объекте рассказывает гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Речь идет о Батарейной бухте. В СССР здесь обслуживали подводные лодки А-615.

"Проект А-615 - одна из самых необычных страниц в истории советского подводного флота. Эти лодки оснащались дизельной установкой замкнутого цикла, позволявшей находиться под водой дольше обычного. Однако технология оказалась капризной и опасной", - объясняет Валерия.

На подлодках часто происходили аварии и пожары, а потому для их ремонта и обслуживания понадобилась специализированная береговая инфраструктура. Такую базу и построили на Батарейной бухте в начале 1950-х годов. Она включала закрытую территорию с контрольно-пропускным пунктом, топливными хранилищами и бетонным пирсом.

До сих пор элементы секретного объекта можно видеть на Батарейной бухте. Из песка выступает бетон, в траве сияет ржавчина, а рельсы, по которым когда-то перемещалось оборудование для заправки, внезапно обрываются у воды.

В настоящее время база заброшена, а территория является частью ландшафта. Сегодня здесь тихо, спокойно, но до сих пор оставшиеся с советских времен руины хранят память о кипевшей когда-то работе с подводными лодками, способными изменить ход войны.

Анна Леонова
