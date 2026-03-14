Сотрудники аэропорта молчат: вот что действительно нельзя проносить на борт - полный список

Сборы в путешествие самолетом часто вызывают легкое волнение. Всегда приходится решать, что взять с собой в салон, что упаковать в чемодан, а что и вовсе оставить дома.
Многие вещи лучше купить заранее, чтобы не попасть впросак на досмотре, отмечает автор канала.
Что стоит положить в ручную кладь
- Вода. Правила запрещают проносить свои напитки через зону досмотра, но никто не мешает купить бутылку сразу после него. Да, в аэропорту она будет стоить своих денег, но это лучше, чем всю дорогу мучиться от жажды.
- Наушники с системой шумоподавления. Это настоящее спасение в небе. Они отлично справляются с гулом турбин и приглушают плач детей.
- Внешний аккумулятор (пауэрбанк). Телефон садится всегда неожиданно, особенно если вы решили посмотреть пару фильмов за время пути. Компактный аккумулятор решит эту проблему.
- Легкий перекус. Кормят в самолетах не всегда и не везде. Например, на некоторых рейсах даже воду приходится покупать отдельно. Поэтому пара мюсли-батончиков, горсть орехов или домашний бутерброд будут очень кстати.
Что не стоит брать
- Объемные жидкости. Все знают про лимит в 100 мл, но люди все равно продолжают удивляться, когда их любимый гель для душа отправляется в мусорку.
- Острые и режущие предметы. Даже маленькие маникюрные ножницы или перочинный ножик лучше оставить дома. Их изымут на контроле.
- Батарейки и зажигалки. Формально это спорные предметы, но на практике аккумуляторы для техники часто пропускают. А вот с зажигалками бывает по-разному.
Мифы о перелетах
Многие уверены, что свою еду брать в самолет нельзя. На самом деле это не так. Спокойно берите с собой бутерброды, яблоки, печенье или даже контейнер с обедом. Можно купить еду в ресторане быстрого питания и пройти с ней на борт.
Единственное ограничение касается жидких продуктов (супов, йогуртов, паштетов). Для них действует то же правило про 100 мл.
Еще одно заблуждение касается лекарств. Некоторые думают, что таблетки обязательно нужно сдавать в багаж. На самом деле все жизненно важные медикаменты лучше держать при себе. Если препарат серьезный, возьмите рецепт или справку от врача, чтобы избежать лишних вопросов.
