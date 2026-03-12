Цены как в Турции, а сервис в 2 раза лучше: 3 курорта для бюджетного и комфортного отдыха в марте-апреле

Названы курорты, которые станут отличной альтернативой Турции

Некоторым туристам уже поднадоел отдых в Турции, да и стоимость путевок в эту страну стремительно растет. Так, тур в Анталью на двоих на 10 дней в начале апреля обойдется в 150 000-180 000 рублей, в зависимости от отеля. Однако по схожей цене можно найти другие, более интересные направления. Какие именно, рассказали в Дзен-канале "Тонкости туризма" (18+).

Тунис

Бюджетным ответом отдыху в Турции станет тунисский all inclusive с просторными гостиницами с собственными пляжами, разнообразным питанием и уникальными спа-процедурами. Несмотря на то, что выбор блюд в Тунисе несколько скромнее, чем в Турции, да и анимация пока "хромает", путешественники хвалят тунисские курорты за белоснежные песчаные пляжи, французские сладости, национальные парки, старинные крепости и руины древних городов. Стоимость путевки в апреле на 10 дней на двоих обойдется в 160 000-180 000 рублей с вылетом из Москвы.

Таиланд

За 150 000-180 000 рублей на двоих в конце марта можно отправиться из Москвы в Паттайю. В это время здесь довольно комфортно: дождей мало, воздух прогревается до +32 градусов. Из-за высокой влажности днем путешественники стараются больше времени проводить у воды. В марте курорт предлагает большое количество экскурсий, как морских, так и сухопутных. Теплое море, пляжи с белым песком, спелые фрукты – отдохнуть здесь можно не хуже, чем в Турции.

Китай

В 190 000-210 000 рублей обойдется 10-дневный отдых для двоих на китайском острове Хайнань. Это восточные Гавайи, но по ценам сопоставимые с Турцией. В марте здесь устанавливается сухая и солнечная погода, температура морской воды становится комфортной для купания. Песчаные пляжи, пологий вход в море, комфортабельные отели с высоким уровнем сервиса, интересные экскурсии, демократичные цены – все это делает Хайнань отличной альтернативой Турецкому побережью.

