Словно в Европе окажетесь: российский город, сочетающий в себе Италию, Голландию и Бельгию - что посмотреть

На территории России есть уникальный город, в котором переплетаются образы Москвы, Санкт-Петербурга, Венеции, Амстердама и Брюгге. Здесь можно окунуться в эпоху разных стран, увидеть небывалое количество достопримечательностей. Речь идет о Йошкар-Оле, расположенной в Республике Марий Эл.
Как добраться
Йошкар-Ола имеет автобусное сообщение со многими городами России. Вы сможете доехать до места назначения из Казани, Москвы, Пензы, Перми, Ярославля, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и т.д. В 7 км от Йошкар-Олы находится аэропорт. Также из Москвы ходят фирменные поезда "Марий Эл".
Что посмотреть в Йошкар-Оле за 1 день
В городе есть много достопримечательностей, поэтому интересно станет даже самым капризным туристам. Будет идеально, если вы начнете придерживаться определенного маршрута. Это позволит лучше понять город.
Набережная Брюгге
На набережной можно увидеть ряды "пряничных" домов из красного кирпича с острыми шпилями, которые создают ощущение сказки. Здесь любые уголки напоминают Голландию и Бельгию. Во время прогулки обратите внимание на памятники Петру и Февронии Муромским, императрице Елизавете Петровне, князю Монако Ренье III.
Воскресная набережная
Если вы перейдете мост, то сможете оказаться уже в другой эпохе. Тут можно увидеть дом купца Карелина, церковь Пресвятой Троицы, памятники царю Федору Ивановичу, Кириллу и Мефодию.
Набережная Амстердам
Если продолжите путь, то окажетесь в Голландии. Здесь можно увидеть разноцветные фасады зданий, из-за чего создается ощущение, что они игрушечные.
Площадь Оболенского-Ноготкова
В самом конце прогулки обязательно загляните на указанную площадь. Каждое здание здесь выстроено в венецианском стиле, из-за чего создается ощущение, что находитесь в Италии. Обратите внимание на Национальную художественную галерею с городскими часами. Каждый час тут можно наблюдать скульптурную композицию «Явление иконы Божией Матери «Троеручица», сообщает "КП".
