Городовой / Полезное / Словно в Европе окажетесь: российский город, сочетающий в себе Италию, Голландию и Бельгию - что посмотреть
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горячая грядка и углекислый газ: когда в Ленинградской области высаживать рассаду в теплицу Город
Пробки вместо шашлыков: семь районов Петербурга уходят на дорожный ремонт с 30 апреля Город
Опоздали с обрезкой? Отставить панику: специалисты объяснили, почему еще не все потеряно Полезное
3 килограмма серебра, баня «по-черному» и дома, смотрящие в лес: 10 сказочных мест под Петербургом Город
Вот как быстро приготовить домашнюю шаурму: необычная сочная начинка в хрустящем лаваше – не хватит и пары порций Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Словно в Европе окажетесь: российский город, сочетающий в себе Италию, Голландию и Бельгию - что посмотреть

Опубликовано: 29 апреля 2026 04:23
 Проверено редакцией
Словно в Европе окажетесь: российский город, сочетающий в себе Италию, Голландию и Бельгию - что посмотреть
Словно в Европе окажетесь: российский город, сочетающий в себе Италию, Голландию и Бельгию - что посмотреть
Legion-Media
Удивительный город, который перенесет вас в разные эпохи

На территории России есть уникальный город, в котором переплетаются образы Москвы, Санкт-Петербурга, Венеции, Амстердама и Брюгге. Здесь можно окунуться в эпоху разных стран, увидеть небывалое количество достопримечательностей. Речь идет о Йошкар-Оле, расположенной в Республике Марий Эл.

Как добраться

Йошкар-Ола имеет автобусное сообщение со многими городами России. Вы сможете доехать до места назначения из Казани, Москвы, Пензы, Перми, Ярославля, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и т.д. В 7 км от Йошкар-Олы находится аэропорт. Также из Москвы ходят фирменные поезда "Марий Эл".

Legion-Media
Legion-Media

Что посмотреть в Йошкар-Оле за 1 день

В городе есть много достопримечательностей, поэтому интересно станет даже самым капризным туристам. Будет идеально, если вы начнете придерживаться определенного маршрута. Это позволит лучше понять город.

Набережная Брюгге

Legion-Media
Legion-Media

На набережной можно увидеть ряды "пряничных" домов из красного кирпича с острыми шпилями, которые создают ощущение сказки. Здесь любые уголки напоминают Голландию и Бельгию. Во время прогулки обратите внимание на памятники Петру и Февронии Муромским, императрице Елизавете Петровне, князю Монако Ренье III.

Воскресная набережная

Legion-Media
Legion-Media

Если вы перейдете мост, то сможете оказаться уже в другой эпохе. Тут можно увидеть дом купца Карелина, церковь Пресвятой Троицы, памятники царю Федору Ивановичу, Кириллу и Мефодию.

Набережная Амстердам

Если продолжите путь, то окажетесь в Голландии. Здесь можно увидеть разноцветные фасады зданий, из-за чего создается ощущение, что они игрушечные.

Площадь Оболенского-Ноготкова

Городовой ру
Городовой ру

В самом конце прогулки обязательно загляните на указанную площадь. Каждое здание здесь выстроено в венецианском стиле, из-за чего создается ощущение, что находитесь в Италии. Обратите внимание на Национальную художественную галерею с городскими часами. Каждый час тут можно наблюдать скульптурную композицию «Явление иконы Божией Матери «Троеручица», сообщает "КП".

Читайте также на портале "Городовой":

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

Какой город мог стать столицей Российской Империи, и почему этого не произошло.

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью