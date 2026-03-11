Городовой / Полезное / Появились петельки томатов - пора действовать: 1 г в воду - и рассада станет крепче векового дуба
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Появились петельки томатов - пора действовать: 1 г в воду - и рассада станет крепче векового дуба

Опубликовано: 11 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Появились петельки томатов - пора действовать: 1 г в воду - и рассада станет крепче векового дуба
Появились петельки томатов - пора действовать: 1 г в воду - и рассада станет крепче векового дуба
Legion-Media
Какая подкормка подойдет для рассады томатов на первом этапе развития

При выращивании рассады томатов большое значение имеет период, при котором появляются первые петельки. В этот момент растениям требуется внесение питательных веществ. Если проигнорировать данный этап, то рассада получится слабой.

«Молодые проростки демонстрируют высокую степень чувствительности к дефициту доступных питательных элементов в субстрате, поэтому важно обеспечить им внесение фосфора, азота и калия. Эти вещества особенно важны», - сообщает канал «Дачные истории».

Для приготовления подкормки понадобится:

  • монокалий фосфат – 1 г;
  • вода – 1 литр.

В теплую воду добавить монокалий фосфат, хорошо размешать и дать настояться. После того как раствор приобретет комнатную температуру, внести его в емкости с рассадой томатов.

«Вторую фосфорную подкормку проводят примерно через 7-10 дней после первой. Если нужно, то и третью – еще через неделю», - рассказывает источник.

Эффект от подкормок будет заметен практически сразу. Растения станут развиваться с повышенной скоростью, при этом они не будут вытягиваться. Использование монокалий фосфата также позволяет улучшить иммунитет рассады.

Рекомендация садовода:

«Ни в коем случае нельзя добавлять в почву минеральные удобрения, которые содержат в своем составе хлористый калий, так как хлор оказывает угнетающее действие на молодые всходы».

Ранее портал "Городовой" рассказал, в чем замачивать семена томатов.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 8
🙏
😹 1
🙀
😿 1
Поделитесь новостью