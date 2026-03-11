Появились петельки томатов - пора действовать: 1 г в воду - и рассада станет крепче векового дуба

При выращивании рассады томатов большое значение имеет период, при котором появляются первые петельки. В этот момент растениям требуется внесение питательных веществ. Если проигнорировать данный этап, то рассада получится слабой.
«Молодые проростки демонстрируют высокую степень чувствительности к дефициту доступных питательных элементов в субстрате, поэтому важно обеспечить им внесение фосфора, азота и калия. Эти вещества особенно важны», - сообщает канал «Дачные истории».
Для приготовления подкормки понадобится:
- монокалий фосфат – 1 г;
- вода – 1 литр.
В теплую воду добавить монокалий фосфат, хорошо размешать и дать настояться. После того как раствор приобретет комнатную температуру, внести его в емкости с рассадой томатов.
«Вторую фосфорную подкормку проводят примерно через 7-10 дней после первой. Если нужно, то и третью – еще через неделю», - рассказывает источник.
Эффект от подкормок будет заметен практически сразу. Растения станут развиваться с повышенной скоростью, при этом они не будут вытягиваться. Использование монокалий фосфата также позволяет улучшить иммунитет рассады.
Рекомендация садовода:
«Ни в коем случае нельзя добавлять в почву минеральные удобрения, которые содержат в своем составе хлористый калий, так как хлор оказывает угнетающее действие на молодые всходы».
Ранее портал "Городовой" рассказал, в чем замачивать семена томатов.