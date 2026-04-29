Пробки вместо шашлыков: семь районов Петербурга уходят на дорожный ремонт с 30 апреля

Опубликовано: 29 апреля 2026 01:19
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexander Legky
В одном районе дорожные ограничения вводятся сразу до конца года.

Весна в Петербурге — это не только корюшка, но и сезон дорожных работ. В этом году «подарки» для водителей приготовили сразу в нескольких районах.

С 30 апреля ГАТИ вводит новые ограничения. Рассказываем, где придется постоять.

Петроградка: ремонт до самого Нового года

Самая неприятная новость ждет тех, кто часто ездит через Петроградскую сторону. Здесь ремонт затянется надолго.

  • Где: Участок Пионерской улицы (от Петергофской до Корпусной).
  • Сроки: С 30 апреля по 25 декабря.
  • Что делают: Строят инженерные сети. Проезд сильно сузят, так что ищите пути объезда заранее — эта стройка с нами до зимы.

Фрунзенский район: Бухарестская «встанет» на месяц

В Купчино тоже будет несладко. На Бухарестской улице начинают приводить в порядок трамвайные пути.

  • Где: Огромный участок от улицы Салова до проспекта Славы, а также от Альпийского переулка до улицы Димитрова.
  • Сроки: До 29 мая.
  • Важно: Движение ограничат поэтапно, но заторы в часы пик практически неизбежны.

Колпино и Металлострой

В пригородах тоже кипит работа.

  • Где: В поселке Металлострой ограничат Северный проезд (от дороги на Металлострой до Центрального проезда).
  • Сроки: До конца мая. Там тоже перекладывают коммуникации, так что месяц придется потерпеть.

Совет водителям: С 30 апреля навигатор станет вашим лучшим другом. Закладывайте на дорогу на 20–30 минут больше обычного. Помните, что перекрытия совпадут с репетициями парада в центре, так что город может буквально «покраснеть» от пробок.

Автор:
Юлия Аликова
