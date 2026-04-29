Пробки вместо шашлыков: семь районов Петербурга уходят на дорожный ремонт с 30 апреля

Весна в Петербурге — это не только корюшка, но и сезон дорожных работ. В этом году «подарки» для водителей приготовили сразу в нескольких районах.
С 30 апреля ГАТИ вводит новые ограничения. Рассказываем, где придется постоять.
Петроградка: ремонт до самого Нового года
Самая неприятная новость ждет тех, кто часто ездит через Петроградскую сторону. Здесь ремонт затянется надолго.
- Где: Участок Пионерской улицы (от Петергофской до Корпусной).
- Сроки: С 30 апреля по 25 декабря.
- Что делают: Строят инженерные сети. Проезд сильно сузят, так что ищите пути объезда заранее — эта стройка с нами до зимы.
Фрунзенский район: Бухарестская «встанет» на месяц
В Купчино тоже будет несладко. На Бухарестской улице начинают приводить в порядок трамвайные пути.
- Где: Огромный участок от улицы Салова до проспекта Славы, а также от Альпийского переулка до улицы Димитрова.
- Сроки: До 29 мая.
- Важно: Движение ограничат поэтапно, но заторы в часы пик практически неизбежны.
Колпино и Металлострой
В пригородах тоже кипит работа.
- Где: В поселке Металлострой ограничат Северный проезд (от дороги на Металлострой до Центрального проезда).
- Сроки: До конца мая. Там тоже перекладывают коммуникации, так что месяц придется потерпеть.
Совет водителям: С 30 апреля навигатор станет вашим лучшим другом. Закладывайте на дорогу на 20–30 минут больше обычного. Помните, что перекрытия совпадут с репетициями парада в центре, так что город может буквально «покраснеть» от пробок.