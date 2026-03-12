Дом Петра I в Петергофе: чье имя носит дворец Марли

Самый известный дворец в Петергофе

В Петергофе, между Большим Марлинским и Секторальными прудами, стоит особенный дворец. На фоне парадных резиденций роскошного, сияющего города он выглядит одновременно и скромным, и почти игрушечным, но именно в нём сохранился истинный дух петровской эпохи.

Когда и кем был построен

Дворец Марли был возведён в 1720–1723 годах, проект принадлежал архитектору Иоганну Фридриху Браунштейну. Назван он по имени резиденции французских королей Марли-ле-Руа под Парижем, где Пётр I побывал в 1717 году, во времена своего Великого посольства.

Изначально предполагалось, что строение будет одноэтажным. Однако когда в 1721 году дворец уже подвели под крышу, Пётр заметил, что его пропорции не соответствуют величине Большого пруда, и приказал надстроить второй этаж. Это было смелое инженерное решение: фундамент не был рассчитан на дополнительную нагрузку, поэтому второй этаж сделали ниже первого. Высота потолков там заметно меньше, но царь остался доволен — он любил небольшие, уютные помещения.

Архитектурный стиль

Марли — яркий образец петровского барокко, но его главная особенность не в пышности. Из всех петергофских дворцов Марли — самый скромный по декору, но именно в этой простоте кроется его особая элегантность.

Объём здания представляет собой чётко выраженный куб, что придаёт ему уравновешенность и завершённость. В планировке дворца впервые в русской архитектуре была применена коридорная система: комнаты располагались не анфиладно, а примыкали к центральному коридору. Впоследствии этот приём стал типовым для русских усадеб и дожил до наших дней в планировке современных квартир.

Во дворце нет традиционного парадного зала — его роль выполнял вестибюль. Всего в Марли 12 помещений, не считая лестницы и двух коридоров.

