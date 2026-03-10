Почему Американские мосты так названы: как инженеры из США помогли связать Москву и Петербург

Американские мосты официально носили другое название

Прогуливаясь по набережной Обводного канала в районе Московского вокзала, можно увидеть мощные железнодорожные переправы. В обиходе петербуржцы называют их «Американскими мостами». История этого необычного для Северной столицы названия уходит в XIX век и связана с зарождением железнодорожного сообщения в России.

Технология Нового Света

В 40–50-х годах XIX века шло строительство Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, которая соединяла Петербург с Москвой. Для переправы через Обводный канал требовалась надежная конструкция. За передовыми идеями обратились к специалистам из США: пригласили инженера Джорджа Уистлера, а за основу проекта взяли работу американского изобретателя Уильяма Гау. Инженерная система представляла собой деревянные мостовые фермы с металлическими стяжками — революционное решение, делавшее сооружение небывало прочным и надежным.

Русский вклад

Интересно, что эту конструкцию доработал российский инженер Дмитрий Журавский, работавший помощником Уистлера. Он создал теорию расчетов для таких мостов, предложив делать элементы разной толщины в зависимости от нагрузки. Эти усовершенствования применили на всех 278 искусственных сооружениях новой магистрали, включая мосты через Обводный канал.

Официальное и народное названия

Первоначально мосты официально именовались Николаевскими. Однако новаторская конструкция так поразила современников, что в народе за ними прочно закрепилось название «американские».

Со временем к первому мосту добавились новые переправы. В начале XX века, в связи с расширением станции, построили еще четыре моста, которые переняли это народное название.



В 80-х деревянные мосты заменили металлическими, но название Николаевские осталось: так они числились в документах. А в новейшее время, в 2008 году, переправу переименовали в Американский мост, вернув имя, под которым горожане знали инженерную конструкцию почти полтора века.

