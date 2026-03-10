100 мл в воду - и голодные клещи даже на километр не приближаются: защита лучше, чем от дорогих репеллентов

Наступил март, поэтому уже скоро активизируются клещи. От укусов этих паразитов не застрахованы даже жители городов, так как клещи появляются во дворах, парках и других общественных пространствах. Из-за этого приходится использовать репелленты.
Магазинные репелленты могут представлять опасность не только для клещей, но и для человека, домашних животных. Лучше научиться самостоятельно изготавливать средства, которые позволят отпугнуть кровососущих паразитов.
Для приготовления эффективного состава от клещей потребуется всего несколько компонентов:
- вода - 400 мл;
- уксус яблочный – 100 мл;
- жидкое мыло – 20 г;
- эфирное масло цитрусовых – 10 капель.
Яблочный уксус и эфирное масло имеют резкий запах, который отпугивает клещей. Жидкое мыло помогает компонентам лучше налипать на кожу и одежду, поэтому срок действия средства будет увеличиваться в несколько раз.
«Все залить в бутылку и перемешать. Надеть на бутылку насадку с распылителем. Перед обработкой встряхивать, так как эфирное масло собирается наверху», - сообщает канал «Быт, дом, семья, огород».
От использования эфирного масла следует отказаться в том случае, если у вас есть аллергические реакции. Для остальных людей состав является абсолютно безопасным. При нанесении особое внимание уделяйте обуви, штанам, воротнику, волосам и шее. Именно эти места чаще всего привлекают клещей.
