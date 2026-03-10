Городовой / Полезное / 100 мл в воду - и голодные клещи даже на километр не приближаются: защита лучше, чем от дорогих репеллентов
100 мл в воду - и голодные клещи даже на километр не приближаются: защита лучше, чем от дорогих репеллентов

Опубликовано: 10 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Как защититься от клещей без химии

Наступил март, поэтому уже скоро активизируются клещи. От укусов этих паразитов не застрахованы даже жители городов, так как клещи появляются во дворах, парках и других общественных пространствах. Из-за этого приходится использовать репелленты.

Магазинные репелленты могут представлять опасность не только для клещей, но и для человека, домашних животных. Лучше научиться самостоятельно изготавливать средства, которые позволят отпугнуть кровососущих паразитов.

Для приготовления эффективного состава от клещей потребуется всего несколько компонентов:

  • вода - 400 мл;
  • уксус яблочный – 100 мл;
  • жидкое мыло – 20 г;
  • эфирное масло цитрусовых – 10 капель.

Яблочный уксус и эфирное масло имеют резкий запах, который отпугивает клещей. Жидкое мыло помогает компонентам лучше налипать на кожу и одежду, поэтому срок действия средства будет увеличиваться в несколько раз.

«Все залить в бутылку и перемешать. Надеть на бутылку насадку с распылителем. Перед обработкой встряхивать, так как эфирное масло собирается наверху», - сообщает канал «Быт, дом, семья, огород».

От использования эфирного масла следует отказаться в том случае, если у вас есть аллергические реакции. Для остальных людей состав является абсолютно безопасным. При нанесении особое внимание уделяйте обуви, штанам, воротнику, волосам и шее. Именно эти места чаще всего привлекают клещей.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как использовать лавандовое масло против клещей.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
