Петербург лидирует: набор на инженерные специальности вырос на 5% благодаря реформе ОГЭ

Проекту по повышению доступности среднего профессионального образования исполнился год. За этот период доля зачисленных в петербургские колледжи и техникумы выросла до 58%, сообщают эксперты Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.
В трех российских регионах — Москве, Петербурге и Липецкой области — девятиклассники сдавали по ОГЭ не четыре, а только два предмета.
В результате в Северной столице набор на инженерные и технические направления увеличился на 5%, что считается успешным опытом с планами расширения на еще девять регионов.
Кроме того, в Петербурге планируют ввести программу профессионального обучения для тех девятиклассников, кто не сдал ОГЭ или получил неудовлетворительные оценки.
Это будет оплачиваться из бюджета. Такие изменения намерены внести в местный закон «Об образовании».