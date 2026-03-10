Городовой / Город / Петербург лидирует: набор на инженерные специальности вырос на 5% благодаря реформе ОГЭ
Петербург лидирует: набор на инженерные специальности вырос на 5% благодаря реформе ОГЭ

Опубликовано: 10 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online
В трех регионах России выпускники девятых классов могли сдавать не четыре, а два предмета по ОГЭ.

Проекту по повышению доступности среднего профессионального образования исполнился год. За этот период доля зачисленных в петербургские колледжи и техникумы выросла до 58%, сообщают эксперты Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.​

В трех российских регионах — Москве, Петербурге и Липецкой области — девятиклассники сдавали по ОГЭ не четыре, а только два предмета.

В результате в Северной столице набор на инженерные и технические направления увеличился на 5%, что считается успешным опытом с планами расширения на еще девять регионов.

Кроме того, в Петербурге планируют ввести программу профессионального обучения для тех девятиклассников, кто не сдал ОГЭ или получил неудовлетворительные оценки.

Это будет оплачиваться из бюджета. Такие изменения намерены внести в местный закон «Об образовании».​

Юлия Аликова
Город
