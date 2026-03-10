Этот сорт абрикоса выживает и в морозы: северяне ликуют – с дерева по 65 кг вкуснейших плодов каждый сезон

Какой сорт абрикоса можно выращивать даже на севере – шедевр селекции

Сорт абрикоса «Триумф Северный» заслуженно называют общепризнанным шедевром селекции. Это неудивительно, ведь его можно выращивать не только в южных регионах: плодовое дерево выдерживает морозы до -35°C. Об особенностях сорта рассказал автор Дзен-канала «FertserStyle — питомник растений».

Основные характеристики

Высота дерева – до 4 м. Оно отличается раскидистой кроной с мощными скелетными ветвями и большими заостренными листьями.

Плоды крупные, округло-овальные, масса – в пределах 55-60 г. Мякоть абрикосов сочная и нежная, с классическим сладким привкусом. Интересный факт: косточку тоже можно есть – она сладкая и с миндальными нотками.

После посадки саженца уже через 3 года вы сможете насладиться первыми плодами. Созревают они в июле-августе. Молодые деревья будут давать по 5 кг плодов, а взрослые в 10 и более лет – по 65 кг. Собирать урожай довольно легко, поскольку даже после созревания плоды продолжают крепко держаться на ветках.

Преимущества – высокая устойчивость к грибковым заболеваниям и самоплодность. Но если рядом вы посадите другие сорта абрикоса, то урожая будет еще больше.

Хотя дерево и выживает в морозы до -35°C, при значительных возвратных заморозках или резких температурных перепадах цветочные почки могут подмерзнуть.

Как ухаживать за деревом

Корни находятся близко к поверхности земли, поэтому допускать засухи нельзя – особенно во время роста побегов и созревания плодов. При сухой жаркой погоде поливайте дерево каждую неделю по 10 л воды под корень, но не допускайте переувлажнения. А осенью проведите влагозарядковый полив: 20 л воды – и корням будет намного легче пережить зимние морозы.

Подкормки дереву тоже важны. Весной подкармливайте дерево азотом, летом после цветения – комплексным минеральным удобрением с азотом, фосфором и калием в составе, а осенью – только фосфором и калием строго без азота.

Не забывайте про правильную обрезку ранней весной до начала сокодвижения. Осень – подходящее время, чтобы избавиться от сухих поврежденных ветвей.

А чтобы ваше абрикосовое дерево гарантированно пережило зиму, перед морозами мульчируйте приствольный круг перегноем или торфом толщиной 15 см. Ствол и скелетные ветви стоит обворачивать мешковиной – это отличная защита от солнечных ожогов, морозобоин и грызунов.

