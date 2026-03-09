Хитрые дачники выбирают только этот сорт груш: с одного дерева – по 50 кг сочных плодов, просто тают во рту

Один из лучших сортов груш с впечатляющей урожайностью

Сорт «Мраморная» по праву считается одним из лучших, а все благодаря своим выдающимся характеристикам. Как сообщает автор Дзен-канала «Сделай сам», этот сорт появился благодаря тому, что селекционеры скрестили Бере зимнюю Мичурина и Лесную красавицу. В итоге груша отличатся и зимостойкостью, и отменными вкусовыми качествами.

Плодоносить груша начинает через 6-7 лет после посадки. Терпение будет вознаграждено: урожайность сорта не просто стабильно высокая – дерево каждый год будет наращивать объемы плодоношения.

О плодах сорта

Плоды «Мраморной» отличаются сочной крупнозернистой мякотью – сладкой, с легкой кислинкой и мускатным ароматом. Один плод весит около 150 г. Форма правильная – округло-коническая или коническая. Поверхность плодов гладкая, с плотной кожицей, которая тем не менее во время еды не чувствуется.

Созревать дерево начнет в конце августа – начале сентября. Важно собирать плоды чуть недозрелыми: тогда хранить их вы сможете около месяца с полным сохранением изначальных характеристик. Если они полностью созрели, то мякоть будет невероятно сочной – однако хранить их подольше уже не получится.

Особенности выращивания

Сорт хорошо себя чувствует на освещенных участках с плодородным грунтом. Высаживать грушу в тени не следует: дерево будет медленно развиваться, а плоды станут безвкусными.

«Мраморная» любит влажность, однако застой воды у корней для нее губителен. Если уровень грунтовых вод повышен, дерево как минимум будет постоянно болеть.

Сорт не может похвастаться устойчивостью к жаре и засухе. Чтобы защитить дерево от перегрева и высыхания, приствольный круг нужно мульчировать. Зато сорт способен выдержать морозы до -30 °C.

В мае груша начинает цвести. Но если возникнут возвратные заморозки, то внезапное похолодание рискует оставить вас без урожая.

Среди преимуществ сорта – устойчивость к грибковым заболеваниям (к парше в первую очередь).

Сорт самобесплоден, поэтому на вашем или соседском участке должны быть другие груши с одинаковыми сроками цветения.

Весной сорт нужно подкормить азотом, а во время формирования завязей и роста плодов – калием и фосфором. Осенью внесите органические подкормки.

Ранее портал «Городовой» рассказал про высокоурожайный и зимостойкий сорт арбуза.