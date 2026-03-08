Сажаю каждый год 1 сорт арбуза - урожай вывожу тележками: поспевает даже в Сибири, по 6 кг каждый

Арбузы, как и другие бахчевые культуры, предпочитают теплый климат с обилием солнца. Их обычно выращивают на рыхлых почвах в регионах с продолжительным и жарким летом. Тем не менее, существуют особые сорта культуры, адаптированные для более суровых условий, где короткий теплый период и ограниченный световой день.
Агротехника при выращивании
"Эксперт.агроном" советует при выращивании арбузов в холодном климате уделять особое внимание правильной агротехнике. Растения нуждаются в сбалансированном питании, регулярном и грамотном поливе, а также в своевременном рыхлении почвы. Это способствует гармоничному развитию корневой системы.
Для повышения устойчивости и лучшей адаптации к климату арбузы высаживают рассадным способом. Процесс помогает растениям сформировать крепкий иммунитет, необходимый для противостояния резким изменением погоды, длительным туманам и дождям.
Лучший сорт арбузов для холодного климата
Одним из популярных сортов для выращивания в средней полосе или на Севере является «Сахарный малыш». Это ультраранняя разновидность. Плоды созревают примерно за 75-80 дней. Сами растения хорошо растут в открытом грунте, при этом редко бывают подвержены заболеваниям.
Плоды этого сорта имеют округлую форму, гладкую и блестящую кожуру темно-зеленого цвета с тонкими черными полосками. Средний вес арбуза около одного килограмма, вкус сладкий и классический. В некоторых случаях ягоды могут достигать массы 4-6 килограммов.
Личный опыт дачников
"Арбузами только начал заниматься. Разнообразие сортов такое, что глаза разбегаются. Выбрал в прошлом году несколько, один из них — "Сахарный малыш". В размере, конечно, он уступает остальным. Самый мелкий из всех моих, но зато первый созревает. На вкус приятный, сладко-медовый", - поделился Макар из Ростовской области.
Ранее портал "Городовой" рассказал, когда сеять перец на рассаду в марте.