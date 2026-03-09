Городовой / Полезное / Самый вкусный отварной картофель: Так его готовили мама и бабушка - семейные хитрости
Самый вкусный отварной картофель: Так его готовили мама и бабушка - семейные хитрости

Опубликовано: 9 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Советы по приготовлению вкусного картофеля.

Отварная картошечка - одно из самых любимых блюд. Её едят на обед, на ужин, подают на стол к празднику. У каждой хозяйки есть свои хитрости приготовления этого блюда. Раскроем ещё один вариант приготовления этого овоща, получится невероятно ароматно.

Как приготовить самый вкусный отварной картофель, рассказывают на портале "Хлебопечка", запоминайте полезные советы.

Для приготовления вкусного ароматного картофеля нужно:

  • 1 кг картошки;
  • 2 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла;
  • 2 зонтика сушёного укропа;
  • щепоть соли;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 веточки свежей зелени.
  1. Картошку необходимо очистить, клубни вымыть и положить в холодную воду. Нагревать кастрюлю ставим уже после того, как отправили туда картошку. Если положить клубни в уже нагретую воду, они проварятся неравномерно - верх уже начнёт рассыпаться, а серединка окажется сыроватой.
  2. Подсолить воду и добавить в неё зонтики укропа. Готовить картошку на среднем нагреве под крышкой. Когда она почти готова, зонтики укропа вынимаем и выбрасываем, они уже отдали овощу свой аромат и больше не пригодятся. Довариваем картошку.
  3. Зелень нарезаем мелко, чеснок пропускаем через пресс. Эти добавки дадут варёной картошке непередаваемый аромат.
  4. Сливаем с картофеля воду, отправляем в кастрюлю чеснок и зелень, доливаем растительное масло. Теперь нужно накрыть кастрюлю крышкой и, плотно держа её руками, несколько раз энергично встряхнуть.
  5. Картошка разломается на кусочки, при этом смешается с маслом, зеленью и чесноком. На аромат вкусного блюда придут даже соседи!

Есть такую картошку можно с селёдкой, малосольным огурчиком, мясом, котлетами, да и вообще любыми добавками, которые вы любите. Это очень вкусно!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить простые сырные лепёшки всего за 5 минут, наслаждение вкусом.

Автор:
Марина Котова
Полезное
