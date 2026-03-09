Просто замотала фарш в лаваш: Через 45 минут получила шикарный пирог - гости "смели" до крошки

Приготовление вкусного пирога - это совсем не так сложно, как может показаться хозяйкам.
На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления выпечки на основе лаваша, получается сытно, вкусно, и много сил тратить не придётся. Вам даже тесто месить не придётся, его функции в блюде исполнит лист тонкого лаваша.
Для пирога нужны следующие продукты:
- 600 г мясного фарша;
- 1 луковица;
- соль, специи и чеснок - по вкусу;
- 50 г топлёного сливочного масла;
- тонкий лаваш.
Для заливки необходимо:
- 2 яйца;
- по 2 ст. л. майонеза и сметаны;
- 100 г твёрдого сыра;
- специи и соль.
Приготовление пирога из лаваша по шагам следующее
- Фарш смешиваем с растопленным маслом. Оно придаст начинке невероятную сочность, пирог не будет сухим.
- Добавляем измельчённый лук, специи, соль и сухой чеснок, всё перемешиваем.
- На лист лаваша выкладываем "колбаску" из фарша, заворачиваем трубочкой.
- Таких заготовок на форму у нас будет 4-5. Укладываем их плотно, чтобы было меньше пустот.
- Приготовим заливку для пирога.
- Смешаем сырые яйца с майонезом и сметаной, добавим немного соли и специй, всыплем сыр, который мелко натёрли.
- Заливку отправляем поверх заготовок из фарша и лаваша, заполняя "пробелы". Так пирог получится равномерным, не будет разваливаться в готовом состоянии.
- Духовку разогреваем заранее до 180 градусов.
- Отправляем пирог готовиться на 45 минут.
Когда пирог с фаршем готов, даём ему немного остыть, а затем нарезаем и подаём на стол. Приятного аппетита!
