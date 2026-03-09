Городовой / Полезное / Просто замотала фарш в лаваш: Через 45 минут получила шикарный пирог - гости "смели" до крошки
Просто замотала фарш в лаваш: Через 45 минут получила шикарный пирог - гости "смели" до крошки

Опубликовано: 9 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт вкусного пирога без замеса теста.

Приготовление вкусного пирога - это совсем не так сложно, как может показаться хозяйкам.

На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления выпечки на основе лаваша, получается сытно, вкусно, и много сил тратить не придётся. Вам даже тесто месить не придётся, его функции в блюде исполнит лист тонкого лаваша.

Для пирога нужны следующие продукты:

  • 600 г мясного фарша;
  • 1 луковица;
  • соль, специи и чеснок - по вкусу;
  • 50 г топлёного сливочного масла;
  • тонкий лаваш.

Для заливки необходимо:

  • 2 яйца;
  • по 2 ст. л. майонеза и сметаны;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • специи и соль.

Приготовление пирога из лаваша по шагам следующее

  1. Фарш смешиваем с растопленным маслом. Оно придаст начинке невероятную сочность, пирог не будет сухим.
  2. Добавляем измельчённый лук, специи, соль и сухой чеснок, всё перемешиваем.
  3. На лист лаваша выкладываем "колбаску" из фарша, заворачиваем трубочкой.
  4. Таких заготовок на форму у нас будет 4-5. Укладываем их плотно, чтобы было меньше пустот.
  5. Приготовим заливку для пирога.
  6. Смешаем сырые яйца с майонезом и сметаной, добавим немного соли и специй, всыплем сыр, который мелко натёрли.
  7. Заливку отправляем поверх заготовок из фарша и лаваша, заполняя "пробелы". Так пирог получится равномерным, не будет разваливаться в готовом состоянии.
  8. Духовку разогреваем заранее до 180 градусов.
  9. Отправляем пирог готовиться на 45 минут.

Когда пирог с фаршем готов, даём ему немного остыть, а затем нарезаем и подаём на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, что ещё можно приготовить из лаваша и мясного фарша, необычное национальное блюдо.

Автор:
Марина Котова
Полезное
