Уютный российский город, который называют "Вторым Парижем": кормил Европу грибами и имеет свою Эйфелеву башню - где находится

Старинный российский город, который имеет свою Эйфелеву башню

Этот старинный город называют "Вторым Парижем". Он невероятно чистый, уютный, имеет свою Эйфелеву башню и горнолыжный курорт. Речь идет о Мамадыше.

Где находится

Мамадыш, расположенный на живописных берегах Вятки, по праву носит звание "Вятской жемчужины". Этот небольшой, но удивительно милый город в Татарстане покоряет своей чистотой, благоустроенностью и гостеприимством. Место создает атмосферу, в которой каждый гость чувствует себя как дома, пишет портал "Купи билет".

История

Несмотря на свои скромные размеры, Мамадыш обладает богатой историей. Древнее поселение превратилось в современный и комфортный районный центр, сохранив при этом очарование прошлого. Основан населенный пункт в 1391 году.

Интересный факт связывает Мамадыш с Парижем. И это не только уменьшенная копия знаменитой Эйфелевой башни, украшающая исторический центр. История гласит, что в конце XIX века предприимчивый Тимофей Носков, оказавшись в Мамадыше, обнаружил здесь изобилие шампиньонов. Местные жители, привыкшие к мясной кухне, не обращали на них внимания. Носков же увидел в этом возможность и начал собирать грибы, отправляя их на продажу в Париж.

Что посмотреть

Набережная города

Городовой ру

Особого внимания заслуживает благоустроенная набережная Вятки, украшенная скульптурами из дерева и фонтанами. Прогулочная дорожка протянулась вдоль берега Вятки. Набережная огорожена кованным забором с литыми узорами.

Храм преподобной Ксении Римляныни

Среди духовных достопримечательностей города выделяется храм преподобной Ксении Римляныни. Здесь хранятся ценные реликвии: частица мощей Николая Чудотворца, доставленная из Италии и башмачки Спиридона Тримифунтского. Примечательно, что автором проекта этого храма является тот же архитектор, что создал знаменитый храм Казанской Божией Матери в Казани.

Металлическая копия Эйфелевой башни

Городовой ру

Высота достопримечательности 9 метров. Башня стала настоящей "фотозоной" для туристов. Игра света на разноцветном стекле и металле создает завораживающее зрелище. Прямо напротив башни расположен краеведческий музей, где можно погрузиться в историю Мамадыша, узнать о его коренных жителях и выдающихся личностях.

Горнолыжный курорт

Городовой ру

Для любителей активного отдыха Мамадыш предлагает горнолыжный курорт. Здесь оборудованы трассы с системой искусственного оснежения, работают пункты проката инвентаря, инструкторы и сервисное обслуживание.

Местная кухня

Гастрономическая сцена города – это не только вкусная еда, но и возможность прикоснуться к богатой культуре и традициям Татарстана. Здесь вы сможете не только насладиться аутентичными блюдами, но и почувствовать теплоту и гостеприимство местных жителей.

"Если вы планируете путешествие по России, обязательно включите Мамадыш в свой маршрут. Вас ждет незабываемое кулинарное приключение, которое оставит самые теплые воспоминания", - сообщила Тамара из Глазова.

