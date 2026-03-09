4 шт. в воду – и 10-летняя сковорода сверкает и внутри, и снаружи: от векового слоя жира и нагара не осталось и следа

Как почистить сковороду от нагара без едкой химии

Со временем на любой сковороде появляется слой жира и нагара, удалить который бывает очень трудно, особенно если нет желания прибегать к едкой бытовой химии. Но отчаиваться не стоит. Эксперту по домоводству Марине Жуковой удалось отыскать простейший и рабочий способ чистки сковороды. Станет как новая: от векового слоя жира и нагара не будет и следа.

Рецепт чистящего состава

В первую очередь следует приготовить мощный раствор. Для этого потребуется:

таблетка для посудомоечной машины – 4 шт.;

вода – 4 литра.

Все перемешать в большой кастрюле и поставить на плиту. Довести раствор до кипения и отправить туда сковороду.

Чистка сковороды

Проварить все в течение 1 часа. За это время нагар с жиром заметно размягчатся. Как только время истечет, дать составу немного остыть и почистить сковороду жестким скребком или губкой. Нагар и жир будут счищаться довольно легко, без особых усилий. Останется помыть сковороду со средством для мытья посуды, а после сполоснуть водой. Засияет как новая.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за совет и поделились на интернет-просторах собственными способами чистки сковороды:

"Отчистить бабушкину сковородку не смогла даже азелитом. Помогло только кипячение с кальцинированной содой, канцелярским клеем и хозяйственным мылом". "Замочить с содой –и вуаля, если не запущена". "В большую кастрюлю выливается пузырек простого канцелярского клея, добавляем 1-2 ст.ложки стирального порошка и немного соды. Кипятить в зависимости от загрязнений. 5-15 минут обычно хватает".

