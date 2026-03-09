Деревянный домик на Неве и бесплатный вход: как в Петербурге появился первый русский театр

Как царевна Наталья Алексеевна открыла петербуржцам театральную культуру

Санкт-Петербург славится огромным количеством различных театров. Самые популярные - Александринский театр, Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Театр имени Ленсовета, Государственный академический Мариинский театр, Михайловский театр и т. д. Приехать в культурную столицу и не сходить на спектакль - настоящее преступление! Раздобыть билет в петербуржский театр - непростая задача. Люди бронируют места за 2-3 месяца до премьеры. Но так было не всегда. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказала, как в Петербурге появился первый русский театр.

В начале XVIII века театр в России оставался редким и во многом экзотическим явлением, пришедшим с Запада. Спектакли ставили в школах или при дворе, но настоящая театральная культура сформировалась как раз-таки в Санкт-Петербурге. И главной ее создательницей считается младшая сестра Петра I - царевна Наталья Алексеевна.

Будучи влюбленной в европейскую культуру, Наталья Алексеевна установила на берегу Невы небольшое деревянное театральное здание, где регулярно давались спектакли. Это был фактически первый постоянный театр в новой столице. Чаще всего здесь ставили пьесы на библейские сюжеты и нравоучительные аллегории. Иногда представления шли по 4-5 часов, но публика всегда с удовольствием окультуривалась и сам факт сценического действия вызывал живой отклик. На премьеры приходили как высокопоставленные господа, так и простолюдины, ведь вход был бесплатным. Так именно в Петербурге театр впервые стал не исключительно элитарным развлечением, а публичным пространством.

Интересно, что Наталья Алексеевна не только организовывала спектакли, но и сама писала пьесы и перерабатывала иностранные сюжеты для русской сцены.

Уже во второй половине XVIII века в Санкт-Петербурге появились императорские театры, труппы профессиональных актёров и постоянный репертуар.

"Но истоки всей русской театральной традиции в столице восходят к скромным представлениям на берегу Невы - к энтузиазму Натальи Алексеевны и ее стремлению сделать театр частью новой, европейской культуры России", - рассказывает Валерия.

