Рекорд самозанятости в Петербурге: с 818 тысяч до миллиона за 12 месяцев

За последний год количество самозанятых в Санкт-Петербурге увеличилось на 25,9%. Об этом заявили журналистам в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
К началу февраля их число достигло 1,03 миллиона человек, из которых 94,8% — физические лица, а 5,5% — предприниматели.
По данным на февраль 2025 года, самозанятых насчитывалось 818 251, сообщает издание «Ведомости Северо-Запад». Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим периодом (31,2%), но сохраняют стабильность.