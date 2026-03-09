Городовой / Город / Рекорд самозанятости в Петербурге: с 818 тысяч до миллиона за 12 месяцев
Рекорд самозанятости в Петербурге: с 818 тысяч до миллиона за 12 месяцев

Опубликовано: 9 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
При этом темпы прироста замедлились. 

За последний год количество самозанятых в Санкт-Петербурге увеличилось на 25,9%. Об этом заявили журналистам в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.​

К началу февраля их число достигло 1,03 миллиона человек, из которых 94,8% — физические лица, а 5,5% — предприниматели.​

По данным на февраль 2025 года, самозанятых насчитывалось 818 251, сообщает издание «Ведомости Северо-Запад». Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим периодом (31,2%), но сохраняют стабильность.​

Автор:
Юлия Аликова
