Весной от клещей - самое эффективное: всего 2 капли на одежду защитят от кровососов на весь день, можно детям
Весной от клещей - самое эффективное: всего 2 капли на одежду защитят от кровососов на весь день, можно детям

Опубликовано: 9 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Эффективный, но безопасный способ защиты от клещей 

Издавна люди заметили, что некоторые растения, посаженные рядом с огородом, способны отпугивать вредителей. Этот принцип лежит в основе действия эфирных масел – мощных природных репеллентов. Сильные, терпкие ароматы, будь то горькие, пряные или кислые, эффективно отпугивают клещей.

Польза эфирных масел

Эфирные масла – универсальное средство в борьбе с различными видами клещей. Более того, ароматические вещества эффективны и против домашних паразитов, таких как чесоточные или паутинные представители. Особо стоит отметить масло чабреца. Оно зарекомендовало себя как отличное средство для защиты от кровососов.

Важно помнить

Эфирные масла – это концентрированные вещества и наносить их на кожу в чистом виде категорически не рекомендуется. Это может вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Для создания безопасных защитных средств ароматический компонент обычно смешивают с "базой".

Как приготовить самодельное средство от клещей

Смешайте 50 мл растительного масла с 2 каплями эфирной жидкости. Полученным раствором можно обрабатывать одежду. Перед применением обязательно проведите тест на чувствительность. Нанесите небольшое количество приготовленного средства на сгиб локтя и подождите некоторое время. Если не возникнет покраснения или зуда, средство можно использовать.

Личный опыт использования

"Весной каждый год использую для защиты себя и внуков от клещей исключительно натуральные средства. Они безопасны и эффективны. Достаточно лишь несколько капель нанести на одежду и отправиться на прогулку в лес или в парк. Безопасность будет обеспечена", - поделилась Антонина из Волгограда.

Ранее портал "Городовой" рассказал про ключевую подкормку для герани в марте.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
