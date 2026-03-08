Для герани в марте - самое то: 1 таблетка при поливе - и пеларгония утонет в шикарных цветах к апрелю

Герань часто реагирует на неправильный уход пожелтением листьев. Особенно тяжело растению после зимы. В это время очень важно обеспечить его дополнительным питанием. Приобретать специальные удобрения необязательно. Их можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, считает эксперт канала "Цветочная фея".
Помощник из аптечки для герани
Отличным вариантом для подкормки станет фолиевая кислота (витамин В9). Этот витамин способствует активизации фотосинтеза, что помогает растению вырабатывать больше хлорофилла — вещества, придающего листьям насыщенный зеленый цвет. Кроме того, витамин В9 стимулирует образование бутонов, что особенно важно для декоративности герани.
Приготовление раствора для подкормки
Приготовить питательный раствор очень просто. Нужно растворить одну таблетку витамина В9 в 150 мл теплой воды, а затем довести объем жидкости до одного литра, используя воду комнатной температуры, которая предварительно должна постоять. Для усиления эффекта можно добавить половину чайной ложки универсального удобрения, предназначенного для цветущих растений. Такой раствор используют для полива герани примерно раз в две-три недели. Это поможет растению сохранить здоровье и красоту даже в стрессовый период.
Личный опыт цветоводов
"Для подкормки комнатных растений магазинные удобрения не использую. Аптечные аналоги не уступают по своей эффективности. Более того, он безопасны", - рассказала Елена из Краснодара.
"Фолиевая кислота для герани незаменима. Мои растения на такую подкормку реагируют бурным цветением и внешним лоском", - поделилась Юлия из Москвы.
Ранее портал "Городовой" рассказал, чем поливать пеларгонию в марте.