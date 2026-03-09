Курица «Ля-Пуль» Фаины Раневской: единственное блюдо, которое обожала великая актриса - рецепт

Фаина Георгиевна Раневская была настоящим гурманом, хоть и не любила готовить, отмечает источник. Она обожала фисташки, жареный хлеб с маслом и ценила хорошие продукты.
Ее коронным блюдом была французская курица «Ля-пуль», рецепт которой достался от мамы. Это фаршированная куриная грудка в коже.
Рецепт курицы «Ля-пуль» от Фаины Раневской
Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобится:
- цыпленок-бройлер (около 2 кг);
- грецкие орехи — 200 г;
- чернослив без косточек — 150 г;
- сливочное масло — 100 г;
- панировочные сухари — 40 г;
- острый красный перец — 0,5 ч. ложки;
- специи для курицы, соль, черный перец — по вкусу.
Как готовить:
- Аккуратно снимите кожу с тушки курицы, стараясь не порвать ее. Крылья оставьте в коже. Ножки отделите от кожи так, чтобы хрящи остались на месте.
- Срежьте мясо с костей и прокрутите его через мясорубку.
- Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, остудите и измельчите в крошку. Чернослив очень мелко нарежьте ножом.
- Смешайте куриный фарш, орехи, чернослив, сухари, перец и специи. Посолите.
- 70 г сливочного масла (замороженного) натрите на крупной терке прямо в фарш и хорошо перемешайте. Оставшееся масло растопите
- Наполните куриную кожу получившимся фаршем, придавая форму тушки. Зашейте отверстия нитками или сколите зубочистками.
- Положите курицу в форму для запекания, смажьте растопленным маслом и отправляйте в разогретую до 180°С духовку на 50-55 минут.
Во время запекания пару раз полейте курицу выделившимся соком, чтобы она не пересохла. Подавайте горячей, разрезав на аппетитные ломтики.
