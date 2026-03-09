Проращиваю перец в губке - получаю 99% всхожесть семян: рассада премиум-класса за 5 шагов

Как прорастить семена перца

Март открывает дачный сезон, и даже если за окном еще лежит снег, для огородников наступает горячая пора. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, и начинается все с посева семян на рассаду. Качество этого этапа напрямую влияет на здоровье растений.

Есть много способов проращивания семян, но не все они щадящие для нежных корешков. Однако можно сделать эту процедуру более аккуратной, если использовать обычную губку для мытья посуды.

Идеальная структура для проращивания

Губка отлично удерживает влагу, но не дает ей застаиваться, что предотвращает загнивание семян. Кроме того, пористый материал не травмирует молодые корешки. Они свободно развиваются внутри и не запутываются.

Пошаговая инструкция

Берем две новые губки без пропиток и смачиваем их отстоянной водой. На одну губку раскладываем семена, а второй накрываем сверху, после чего скрепляем канцелярской резинкой. Помещаем конструкцию в прозрачный пакет, делаем внутрь пакета несколько глубоких выдохов и закрываем. Углекислый газ послужит естественным стимулятором роста для семян. Убираем на 12 часов в холодильник, затем держим 12 часов в тепле. Закаливаем семена на протяжении недели, пока не появятся корешки 3 мм. Переносим пророщенные семена в легкий грунт на глубину 1 см. Накрываем пленкой и ставим под лампу на 12–16 часов.

Преимущества закаленной рассады

Данный метод позволяет получить рассаду премиум-качества, которая заметно выделяется на фоне выращенной обычным способом. Прорастает подавляющее большинство семян - всхожесть составляет 99%, сообщает "Урожайный сад и огород".

