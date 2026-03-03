При появлении всходов томатам - важнее фитолампы: 1 ложка под корешок - и рассада потолстеет на глазах, корни как у дуба

На дворе март, а за окном снежные сугробы. Однако на подоконниках у многих дачников уже можно увидеть рассаду томатов. На первый взгляд, зима и будущий урожай кажутся совершенно разными явлениями, но, по мнению опытного агронома и эксперта блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксении Давыдовой, именно снег играет важную роль в успешном выращивании растений.
В чем польза снега и талой воды
Талая вода - не просто обычная жидкость. Она проходит естественный процесс перехода из твердого состояния в жидкое. Именно это придает ей особую структуру, благоприятную для живых организмов.
Главное преимущество талой воды в том, что она практически не содержит солей и вредных примесей, которые присутствуют в водопроводной воде. Избыток солей затрудняет корням растений поглощение влаги. Талая вода, напротив, мягкая, не изменяет кислотность почвы и не способствует накоплению минеральных солей в субстрате. Это создает оптимальные условия для роста и развития рассады.
После появления всходов томатов
Когда у примерно десяти процентов всходов появляются первые петельки, укрытие, которое защищало посевы, следует аккуратно убрать. После этого важно внимательно следить за влажностью почвы. Если земля еще достаточно влажная, полив можно временно прекратить. Однако практика показывает, что полив талой, но теплой водой после появления первых ростков способствует более быстрому и равномерному прорастанию остальных семян.
Как использовать талую воду
Эксперт рекомендует поливать рассаду томатов под корень с помощью ложки. Снег предварительно необходимо растопить естественным путем в теплом помещении.
