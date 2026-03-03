Смольный разочарован: дорогой «Бионорд» не справился с гололёдом

Новости по теме

Ничего экологичнее соли нет: почему Петербург не отказывается от нее в борьбе с гололедом

Перейти

Цена квартиры, цена жизни: что скрывают петербургские «человейники»

Перейти

Праздник один, чек разный: на рождественских ярмарках Москвы и Петербурга цены расходятся вдвое

Перейти

Наследие эпохи, где ценили фундаментальность: почему петербургские сталинки все еще в цене

Перейти

Томатный сок по цене минералки: «Красная цена» из «Пятёрочки» за 50 рублей — провели тест, стоит ли пить

Перейти