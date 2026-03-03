Смольный разочарован: дорогой «Бионорд» не справился с гололёдом

Власти Санкт-Петербурга констатировали неэффективность реагента «Бионорд», который использовался на тротуарах в центральных районах для борьбы с гололёдом.
Материал не сработал ни технически, ни экономически. Об этом заявил зампред комитета по благоустройству Николай Пришлецов в ответ на запрос депутата Астаховой.
По его словам, опыт зимней уборки дорог с «Бионордом» выявил отсутствие заявленного производителем эффекта.
Учитывая расход до 120 г/м² в зависимости от погоды, необходимость повторных обработок от наледи и высокую цену, использование реагента оказалось экономически невыгодным.
Главным средством против гололёда по-прежнему является техническая соль. На 27 февраля в Петербурге задействовали 88,3 тыс. тонн соли, 77,48 тыс. тонн пескосоляной смеси (50% соли), 7,78 тыс. тонн смеси (10% соли) и 9,93 тыс. м³ солевого раствора.
В Смольном отметили, что соль не вредит экологии: обследования подтверждают, что почвы либо незасолены, либо слабо засолены, что позволяет растениям расти и почвенным организмам развиваться.