15 суток ареста за оскорбление учителя: жёсткая инициатива петербургского депутата
15 суток ареста за оскорбление учителя: жёсткая инициатива петербургского депутата

Опубликовано: 3 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Зинчук отметил, что неуважительное отношение детей мешает работе учителя.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук предложил усилить ответственность за оскорбления учителей.

По его инициативе, нарушителей можно будет арестовывать на 15 суток или оштрафовать на 5–15 тысяч рублей, сообщает Neva.Today.

Законопроект, размещённый на сайте «Ъ-Северо-Запад», предусматривает такие санкции как за публичные оскорбления, так и за посты в соцсетях.

Зинчук подчёркивает, что пренебрежительное поведение учеников отвлекает педагогов, усиливает стресс и мешает их работе.

Парламентарий уверен: эти меры создадут безопасные условия для учителей, что улучшит атмосферу в школах в целом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
