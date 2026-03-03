15 суток ареста за оскорбление учителя: жёсткая инициатива петербургского депутата

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук предложил усилить ответственность за оскорбления учителей.
По его инициативе, нарушителей можно будет арестовывать на 15 суток или оштрафовать на 5–15 тысяч рублей, сообщает Neva.Today.
Законопроект, размещённый на сайте «Ъ-Северо-Запад», предусматривает такие санкции как за публичные оскорбления, так и за посты в соцсетях.
Зинчук подчёркивает, что пренебрежительное поведение учеников отвлекает педагогов, усиливает стресс и мешает их работе.
Парламентарий уверен: эти меры создадут безопасные условия для учителей, что улучшит атмосферу в школах в целом.