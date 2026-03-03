Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие мероприятия пройдут на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как перебраться на другой берег, если развели мосты? Вопросы о Петербурге
15 суток ареста за оскорбление учителя: жёсткая инициатива петербургского депутата Город
Смольный разочарован: дорогой «Бионорд» не справился с гололёдом Город
Всем, у кого дома есть газовая плита, объявили о новых правилах с марта 2026 года Полезное
Даже филологи садятся в лужу: тест-минутка на знание русского языка – а вы справитесь? Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие мероприятия пройдут на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 3 марта 2026 13:45
 Проверено редакцией
люди, площадь
Какие мероприятия пройдут на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Дворцовая площадь — одна из главных площадок Санкт-Петербурга, где регулярно проходят культурные и праздничные события.

В этом году на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге запланированы несколько ярких мероприятий.

Международный книжный салон

Даты: 22–25 мая 2026 года.

Это масштабное событие объединит книжную ярмарку, лекции, творческие встречи и мастер-классы. Тема: в 2026 году салон посвящён Году петербургской культуры, 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина и Году единства народов России.

Другие предстоящие события

В июне 2026 года на Дворцовой площади планируется перекрыть движение в связи с мероприятием «Алые паруса». Точная дата и детали программы пока не объявлены.

День Победы

Дата: 9 мая 2026 года.

В этот день на Дворцовой площади пройдут мероприятия, посвящённые Дню Победы. Обычно в программе — торжественные церемонии, возложение цветов к мемориалам и другие патриотические акции.

Концерт ко Дню ВМФ

Дата: 27 июля 2026 года.

На Дворцовой площади состоится концерт, приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота. Мероприятие традиционно собирает множество зрителей и включает в себя музыкальные выступления, посвящённые морской тематике.

День ВДВ

Дата: 2 августа 2026 года.

В этот день на Дворцовой площади пройдут мероприятия, связанные с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Обычно в программе — торжественные церемонии, выступления и другие активности.

Полумарафон «Северная столица»

Дата: 9 августа 2026 года.

Дворцовая площадь станет одной из точек маршрута полумарафона. Участники пробегут по центральным улицам Санкт-Петербурга, включая эту историческую локацию.

Марафон «Пушкин — Петербург»

Дата: 6 сентября 2026 года.

Как и в случае с полумарафоном, Дворцовая площадь будет задействована в маршруте этого масштабного забега. Марафон объединяет любителей бега и привлекает внимание к культурному наследию города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью