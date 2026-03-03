Какие мероприятия пройдут на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?

Дворцовая площадь — одна из главных площадок Санкт-Петербурга, где регулярно проходят культурные и праздничные события.

В этом году на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге запланированы несколько ярких мероприятий.

Международный книжный салон

Даты: 22–25 мая 2026 года.

Это масштабное событие объединит книжную ярмарку, лекции, творческие встречи и мастер-классы. Тема: в 2026 году салон посвящён Году петербургской культуры, 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина и Году единства народов России.

Другие предстоящие события

В июне 2026 года на Дворцовой площади планируется перекрыть движение в связи с мероприятием «Алые паруса». Точная дата и детали программы пока не объявлены.

Дата: 9 мая 2026 года.

В этот день на Дворцовой площади пройдут мероприятия, посвящённые Дню Победы. Обычно в программе — торжественные церемонии, возложение цветов к мемориалам и другие патриотические акции.

Концерт ко Дню ВМФ

Дата: 27 июля 2026 года.

На Дворцовой площади состоится концерт, приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота. Мероприятие традиционно собирает множество зрителей и включает в себя музыкальные выступления, посвящённые морской тематике.

День ВДВ

Дата: 2 августа 2026 года.

В этот день на Дворцовой площади пройдут мероприятия, связанные с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Обычно в программе — торжественные церемонии, выступления и другие активности.

Полумарафон «Северная столица»

Дата: 9 августа 2026 года.

Дворцовая площадь станет одной из точек маршрута полумарафона. Участники пробегут по центральным улицам Санкт-Петербурга, включая эту историческую локацию.

Марафон «Пушкин — Петербург»

Дата: 6 сентября 2026 года.

Как и в случае с полумарафоном, Дворцовая площадь будет задействована в маршруте этого масштабного забега. Марафон объединяет любителей бега и привлекает внимание к культурному наследию города.

