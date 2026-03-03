Какие мероприятия пройдут на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?

В этом году на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге запланированы несколько ярких мероприятий.
Международный книжный салон
Даты: 22–25 мая 2026 года.
Это масштабное событие объединит книжную ярмарку, лекции, творческие встречи и мастер-классы. Тема: в 2026 году салон посвящён Году петербургской культуры, 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина и Году единства народов России.
Другие предстоящие события
В июне 2026 года на Дворцовой площади планируется перекрыть движение в связи с мероприятием «Алые паруса». Точная дата и детали программы пока не объявлены.
День Победы
Дата: 9 мая 2026 года.
В этот день на Дворцовой площади пройдут мероприятия, посвящённые Дню Победы. Обычно в программе — торжественные церемонии, возложение цветов к мемориалам и другие патриотические акции.
Концерт ко Дню ВМФ
Дата: 27 июля 2026 года.
На Дворцовой площади состоится концерт, приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота. Мероприятие традиционно собирает множество зрителей и включает в себя музыкальные выступления, посвящённые морской тематике.
День ВДВ
Дата: 2 августа 2026 года.
В этот день на Дворцовой площади пройдут мероприятия, связанные с празднованием Дня Воздушно-десантных войск. Обычно в программе — торжественные церемонии, выступления и другие активности.
Полумарафон «Северная столица»
Дата: 9 августа 2026 года.
Дворцовая площадь станет одной из точек маршрута полумарафона. Участники пробегут по центральным улицам Санкт-Петербурга, включая эту историческую локацию.
Марафон «Пушкин — Петербург»
Дата: 6 сентября 2026 года.
Как и в случае с полумарафоном, Дворцовая площадь будет задействована в маршруте этого масштабного забега. Марафон объединяет любителей бега и привлекает внимание к культурному наследию города.