Даже филологи садятся в лужу: тест-минутка на знание русского языка – а вы справитесь?

В русском языке существует значительное количество слов, заимствованных из древних источников. Мы активно используем их в повседневной речи, зачастую не осознавая их первоначального значения.
Сегодня мы разберем именно такое слово. Примечательно, что в современном контексте оно выступает синонимом термина «доктор», тогда как исторически его значение отличалось.
Предлагаем вам определить этимологию слова «врач». Ниже представлены три варианта:
- врать;
- ворон;
- врата.
Как вы можете заметить, все предложенные варианты в той или иной степени ассоциируются со словом «врач». Однако лишь один из них является верным. Сможете ли вы сделать правильный выбор?
Дело в том, что слово «врач» происходит от глагола «врать». В историческом прошлом, когда медицинские знания значительно отличались от современных, существовало множество лиц, называвших себя целителями или колдунами. Они предлагали свои услуги по исцелению болезней, разумеется, не безвозмездно.
Как и следовало ожидать, болезни не всегда проходили сами по себе, что делало обман очевидным для населения. В связи с этим таких целителей стали называть «врачами». Существует также близкое по значению слово «враль».
