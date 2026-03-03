Городовой / Полезное / Даже филологи садятся в лужу: тест-минутка на знание русского языка – а вы справитесь?
Даже филологи садятся в лужу: тест-минутка на знание русского языка – а вы справитесь?

Опубликовано: 3 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Тест на знание русского языка

В русском языке существует значительное количество слов, заимствованных из древних источников. Мы активно используем их в повседневной речи, зачастую не осознавая их первоначального значения.

Сегодня мы разберем именно такое слово. Примечательно, что в современном контексте оно выступает синонимом термина «доктор», тогда как исторически его значение отличалось.

Предлагаем вам определить этимологию слова «врач». Ниже представлены три варианта:

  • врать;
  • ворон;
  • врата.

Как вы можете заметить, все предложенные варианты в той или иной степени ассоциируются со словом «врач». Однако лишь один из них является верным. Сможете ли вы сделать правильный выбор?

Дело в том, что слово «врач» происходит от глагола «врать». В историческом прошлом, когда медицинские знания значительно отличались от современных, существовало множество лиц, называвших себя целителями или колдунами. Они предлагали свои услуги по исцелению болезней, разумеется, не безвозмездно.

Как и следовало ожидать, болезни не всегда проходили сами по себе, что делало обман очевидным для населения. В связи с этим таких целителей стали называть «врачами». Существует также близкое по значению слово «враль».

Ранее мы рассказали о слове, которое вызывает затруднения даже у филологов.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
