Какой прожиточный минимум установлен в Санкт-Петербурге?

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в Санкт-Петербурге установлен в следующих размерах:
- на душу населения — 20 644 рубля;
- для трудоспособного населения — 22 502 рубля;
- для пенсионеров — 17 754 рубля;
- для детей — 20 025 рублей.
Это на 6,8% выше показателей 2025 года. Постановление об установлении этих значений подписал губернатор Александр Беглов.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум — это минимальная сумма денег, которая ежемесячно необходима человеку для закрытия базовых потребностей: покупки продуктов питания, одежды, лекарств, оплаты ЖКУ. Эта величина служит ориентиром для расчёта социальных выплат, стипендий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и оценки уровня жизни населения.
Почему региональный прожиточный минимум может отличаться от федерального
Федеральный прожиточный минимум в 2026 году составляет 18 939 рублей на душу населения. В Санкт-Петербурге этот показатель выше, потому что местные власти учитывают:
- региональные цены на продукты, товары первой необходимости, транспорт и одежду;
- климатические особенности (например, необходимость покупать тёплую одежду и платить за отопление);
- демографический состав и структуру населения.
На что влияет прожиточный минимум
От этого показателя зависят:
- размер минимальной пенсии и социальных доплат;
- минимальные алименты;
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- оценка нуждаемости для признания семьи малоимущей.
Если среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже установленного прожиточного минимума, они могут претендовать на социальное пособие. Оно рассчитывается как разница между реальным доходом и суммой установленных регионом прожиточных минимумов.