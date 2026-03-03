Какой прожиточный минимум установлен в Санкт-Петербурге?

Новости по теме

Индексация пенсий: почему реальные доходы россиян падают, несмотря на рост выплат

Перейти

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Перейти

Петербургский бюджет-2025: доходы взлетели до 1,4 трлн, долг — на минимуме

Перейти

До курантов или в первые дни января: министр труда рассказал, когда и кому выплатят январские пенсии досрочно

Перейти

Цифра с сюрпризом: в Госдуме рассказали, сколько составит фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году

Перейти