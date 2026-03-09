Не город, а "врата в русскую Арктику": Что посмотреть путешественнику в этом старинном русском городе

Рассказ о путешествии в Архангельскую область.

Отправляясь в путешествие, хочется, чтобы оно принесло максимум интересных впечатлений. Выбирая маршрут, есть смысл опираться на рассказы бывалых туристов, так вы сможете узнать, что посетить в конкретном месте.

Что посмотреть в одном из старинных русских городов, рассказывают на портале "Регион29", стоит принять информацию во внимание.

Путешественник рассказал о своей поездке в Архангельскую область, которую ещё называют "вратами в русскую Арктику". Турист поделился впечатлениями от увиденного.

При этом он отмечает удобную транспортную доступность до Архангельской области.

С точки зрения логистики Архангельская область очень удобный регион, — рассказывает Владимир Шаталов, — до неё можно добраться в течение полутора часов самолётом из Москвы или Санкт-Петербурга.

legion-media legion-media

Национальный парк "Онежское поморье"

Путешественник Владимир назвал его концом цивилизации, сообщив, что любит подобные места и даже запоминает для себя точки на карте, которые успел посетить. Он рассказал, что смог посетить несколько населённых пунктов, которые находятся в отдалении от цивилизации, до них даже добраться непросто. Это Летняя Золотица, Яреньга, Пушлахта и многие другие.

По словам туриста, в маленьких населённых пунктах Архангельской области туристов встречают с восхищением, особенно если добирались они на самолёте, для местных это - целое событие.

... до Соловков самолёты летают четыре раза в неделю, в Летнюю Золотицу два раза в неделю, а есть населённые пункты, куда самолёты летают всего четыре раза в месяц. Нужно заранее бронировать место, - рассказал путешественник.

Владимиру удалось проехать вдоль Онежской губы, откуда открываются шикарные зимние виды, посетить несколько маяков и даже заехать на родину Фёдора Конюхова, в деревню Конюховку.

Летне-Орловский маяк был построен в период с 1899 по 1900 год, неоднократно перестраивался. Маяк представляет из себя мини-городок, там были жилые помещения, бани, конюшни.

Впечатлило его путешествие по глыбам льда в Белом море, которые представляют собой огромные оторванные "острова". Он назвал этот маршрут фундаментальным, запоминающимся.

legion-media legion-media

Быт и культура

Туриста впечатлило отношение местных жителей к сохранению культурных традиций. Он сообщил, что жители населённых пунктов поддерживают работу музеев, а иногда и сами их создают, им хочется сохранить для потомков культурное наследие.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какой ещё российский город любят посещать туристы, и чем он прославился.