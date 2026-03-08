Будто в Европе побывали - город в России, где соединилась архитектура Фландрии, Италии и Древней Руси

Что посмотреть в Йошкар-Оле за один день и удивиться

Брусчатка под ногами, башни, каналы и разноцветные домики в нидерландском стиле — глядя на это, с трудом веришь, что находишься в тысячах километров от Европы. Но это не мираж и не декорации к фильму. Это Йошкар-Ола — город, где на берегах реки Малая Кокшага развернулась уникальная архитектурная фантазия, соединившая венецианские палаццо, фламандские кварталы и древнерусские мотивы.

Городовой ру

Успенская улица и площадь Воеводы

Прогулку по городу приятно начать с Успенской улицы, застроенной современными зданиями, вдохновлёнными средневековой европейской архитектурой. С одной стороны — монументальные министерства в византийском стиле и церковь Успения Пресвятой Богородицы, с другой — изящные дома с арочными окнами. Отсюда путь лежит к площади первого воеводы Царевококшайска Ивана Оболенского-Ноготкова. Здесь установлен памятник основателю города, а рядом — уменьшенная копия московской Царь-пушки. Главное украшение площади — Национальная художественная галерея, на фасаде которой каждый час оживают часы: фигурка ослика с иконой выезжает из одних дверей и скрывается в других.

Площадь Республики и Благовещенский собор

Ещё один впечатляющий архитектурный ансамбль — на площади Республики и Пресвятой Девы Марии. Величественный собор, построенный по мотивам петербургского Спаса на Крови и московского храма Василия Блаженного, отражается в водах фонтана с фигурой Архангела Гавриила. Рядом возвышается Благовещенская башня, напоминающая Спасскую, а вокруг раскинулась уютная Архангельская слобода с очаровательными домиками в европейском духе. Неподалёку, у самой реки, прячется Итальянский парк с тенистой кленовой аллеей и скульптурой Лоренцо Медичи.

Будто в Европе побывали - город в России, где соединилась архитектура Фландрии, Италии и Древней Руси - image 2

Набережные Амстердам и Воскресенская

Гоголевский мост ведёт на набережную Амстердам. Здесь, вдоль воды, выстроились нарядные кирпичные домики, а в памятниках застыли Пушкин с Онегиным, Рембрандт и сам Николай Гоголь. По другую сторону реки разворачивается панорама набережной Брюгге, но чтобы оценить её по-настоящему, лучше вернуться сюда вечером, когда разноцветные фасады фламандских зданий зажигаются огнями и их отражения пляшут на воде.

Царевококшайский кремль и Воскресенский собор

С Воскресенской набережной легко свернуть к Царевококшайскому кремлю — самому молодому кремлю России, построенному в 2009 году на месте древнего острога. Его башни и стены хранят дух русского зодчества, а внутри разместилась выставка старинной артиллерии. Здесь же торгуют местным мёдом и сувенирами. От кремля рукой подать до Воскресенского собора и восстановленной церкви Пресвятой Троицы XVIII века с первой школой Царевококшайска.

Патриаршая площадь и набережная Брюгге

По Воскресенскому мосту можно перейти на Патриаршую площадь — пожалуй, самую красивую в городе. Здесь встречаются сразу несколько достопримечательностей: первый в России памятник патриарху Алексию II, скульптура императрицы Елизаветы Петровны и фонтан в честь святых Петра и Февронии. Но главное — это два здания-замка. Одно украшено динамическими часами, где каждые три часа фигуры апостолов разыгрывают сцену входа Господня в Иерусалим. Второе, где сейчас располагается театр кукол, вдохновлено баварским Нойшванштайном.

Городовой ру

Отсюда начинается набережная Брюгге — жемчужина Йошкар-Олы. Разноцветные домики в стиле фламандской готики, отражаясь в реке, создают иллюзию настоящего бельгийского города. Особенно хорош Дворец бракосочетаний — красно-белое здание, у которого застыла в бронзе княжеская чета Монако. Рядом возвышается Спасская башня, вдохновленная московским Кремлем.

Гуляя по Йошкар-Оле, невозможно отделаться от ощущения, что ты где-то в Европе. Но стоит зайти в кафе и попробовать марийские подкогыльо или блины, как понимаешь: этот удивительный архитектурный микс мог родиться только в России.

Ранее Городовой рассказал, какие необычные памятники есть в Йошкар-Оле.