Штраф 1,8 млн за два «пакета»: суд наказал автосалон за продажу иномарки петербуржцу

Житель Санкт-Петербурга отсудил у автодилера 1,25 млн рублей за принудительно навязанные услуги. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.
Мужчина купил б/у Land Rover Discovery 4 за 1,85 млн рублей в одном из городских салонов. Чтобы снизить цену, продавцы добавили к сделке два пакета допуслуг по 390 тыс. рублей каждый.
Позже машина вышла из строя, и владелец обратился в суд, вернув 1,25 млн рублей от стоимости авто.
Уточняется, что неисправности в Land Rover 2010 г.в. выявила диагностика. Водитель потребовал вернуть деньги за навязанное, но дилер отказал, что привело к иску.
Эксперты признали поломки нормальным износом, однако суд сосредоточился на допуслугах и обязал салон выплатить штраф 1,8 млн рублей. Из них петербуржец получил 1,25 млн — почти полную компенсацию покупки.