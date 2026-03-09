Городовой / Город / Штраф 1,8 млн за два «пакета»: суд наказал автосалон за продажу иномарки петербуржцу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Садитесь или присаживайтесь? 5 слов, которые мы слышим в гостях — как говорить их грамотно Полезное
От фиолетового до серого: Минздрав России представил цветовую схему формы для медиков Город
Как живет заброшенный поселок в Чувашии: здесь нет ничего, кроме глухих лесов и пары домов: ни магазина, ни газа, ни дорог Полезное
Попробовала молочку в Беларуси - другую теперь обхожу стороной: в чем секрет высокого качества продукции Полезное
Марганцовка для рассады - друг или враг? Агроном Давыдова объяснила на пальцах - важно для всех Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Штраф 1,8 млн за два «пакета»: суд наказал автосалон за продажу иномарки петербуржцу

Опубликовано: 9 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Штраф 1,8 млн за два «пакета»: суд наказал автосалон за продажу иномарки петербуржцу
Штраф 1,8 млн за два «пакета»: суд наказал автосалон за продажу иномарки петербуржцу
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
Ради снижения цены покупателю включили в стоимость два пакета услуг.

Житель Санкт-Петербурга отсудил у автодилера 1,25 млн рублей за принудительно навязанные услуги. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Мужчина купил б/у Land Rover Discovery 4 за 1,85 млн рублей в одном из городских салонов. Чтобы снизить цену, продавцы добавили к сделке два пакета допуслуг по 390 тыс. рублей каждый.

Позже машина вышла из строя, и владелец обратился в суд, вернув 1,25 млн рублей от стоимости авто.​

Уточняется, что неисправности в Land Rover 2010 г.в. выявила диагностика. Водитель потребовал вернуть деньги за навязанное, но дилер отказал, что привело к иску.

Эксперты признали поломки нормальным износом, однако суд сосредоточился на допуслугах и обязал салон выплатить штраф 1,8 млн рублей. Из них петербуржец получил 1,25 млн — почти полную компенсацию покупки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью