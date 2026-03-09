Городовой / Город / От фиолетового до серого: Минздрав России представил цветовую схему формы для медиков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Садитесь или присаживайтесь? 5 слов, которые мы слышим в гостях — как говорить их грамотно Полезное
Как живет заброшенный поселок в Чувашии: здесь нет ничего, кроме глухих лесов и пары домов: ни магазина, ни газа, ни дорог Полезное
Штраф 1,8 млн за два «пакета»: суд наказал автосалон за продажу иномарки петербуржцу Город
Попробовала молочку в Беларуси - другую теперь обхожу стороной: в чем секрет высокого качества продукции Полезное
Марганцовка для рассады - друг или враг? Агроном Давыдова объяснила на пальцах - важно для всех Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От фиолетового до серого: Минздрав России представил цветовую схему формы для медиков

Опубликовано: 9 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
От фиолетового до серого: Минздрав России представил цветовую схему формы для медиков
От фиолетового до серого: Минздрав России представил цветовую схему формы для медиков
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Цветовая гамма формируется в зависимости от должности, занимаемой специалистом.

Минздрав России предложил использовать шесть цветов медицинской формы в зависимости от должности сотрудника.​

Руководителям рекомендован фиолетовый цвет, врачам — тёмно-зелёный, среднему медперсоналу — салатовый, младшему — лавандовый, административным работникам — голубой, а немедицинскому персоналу и IT-специалистам — серый, сообщает РИА Новости.​

Кроме того, министерство установило требования к обуви для работников поликлиник и других медучреждений: толщина подошвы должна быть 2–3 см, чтобы снизить нагрузку на ноги.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью