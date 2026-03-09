От фиолетового до серого: Минздрав России представил цветовую схему формы для медиков

Минздрав России предложил использовать шесть цветов медицинской формы в зависимости от должности сотрудника.
Руководителям рекомендован фиолетовый цвет, врачам — тёмно-зелёный, среднему медперсоналу — салатовый, младшему — лавандовый, административным работникам — голубой, а немедицинскому персоналу и IT-специалистам — серый, сообщает РИА Новости.
Кроме того, министерство установило требования к обуви для работников поликлиник и других медучреждений: толщина подошвы должна быть 2–3 см, чтобы снизить нагрузку на ноги.