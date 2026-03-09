Не картофель, а настоящий клондайк: собираем по 20 клубней с куста даже на Севере – крупные, вкусные, лежкость 10 из 10

Назван неприхотливый и урожайный сорт картофеля

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала о сорте картофеля, который приятно удивил высокой урожайностью и неприхотливостью. При этом клубни вырастают довольно крупными, вкусными и очень лежкими.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Спиридон". Его вывели южно-уральские селекционеры в 2007 году. Изначально сорт выращивали на Урале, а после он обрел популярность и в других регионах, в том числе в северных.

Кусты вырастают высокими, прямостоячими и нуждаются в 3-кратном окучивании: при достижении высоты 10 сантиметров, при появлении первых соцветий и после цветения. После того, как картофель отцвел, поливать его не нужно, иначе повышается риск появления фитофтороза. В качестве посадочного материала лучше выбирать ровные клубни весом в 70 граммов.

Урожайность

Урожай радует через 100-110 дней после появления всходов. Клубни вырастают с красной кожурой, желтой мякотью, средним весом в 160 граммов, умеренно рассыпчатыми и очень вкусными. Идеально подходят и для пюре, и для жарки. Славятся удивительной лежкостью и могут храниться вплоть до следующего лета. Урожайность достигает 16-20 клубней с куста или 392 килограмма с 1 сотки.

Личный опыт дачников

Дачники, которым уже довелось посадить и выкопать картофель сорта "Спиридон", оставляют о нем только положительные отзывы:

"Сорт "Спиридон" сажали первый раз. Вчера копали. Были приятно удивлены". "Вкусный. Урожайный. Хорошо хранится". "Копать легко, кучный и много клубней. Очень вкусный и отлично хранится. Готовить можно все: и пюре, и жарить".

