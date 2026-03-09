Старейший город России, основанный в 1216 году: пережил множество испытаний, но выстоял - что посмотреть и привезти

Российский город с непростой судьбой и многовековой историей

На территории России есть небольшой город, который за свое существование пережил множество сложностей и бед. Однако эти события не сломали его, а только закалили. Теперь он пользуется большой популярностью у туристов.

Речь идет о Ржеве. Именно здесь происходила одна из самых страшных битв во времена Великой Отечественной войны. В средние века, когда в стране наблюдался церковный раскол, тут селились старообрядцы, пытавшиеся жить по принципам веры. Ржев является одним из старейших городов Тверской области. Он был основан в 1216 году, но первые упоминания в летописях приходились на 1019 год. На территории Ржева есть множество достопримечательностей, которые нужно увидеть своими глазами.

Ржевский краеведческий музей

Музей был открыт в 1916 году. Здесь можно увидеть старинные предметы быта местных жителей, например, зеркала, книги, прялки, инструменты и т.д. Но главной достопримечательностью места является диорама «Ржевская битва 1942-1943 годов». Экскурсоводы подробно расскажут о страшном сражении, которое навсегда изменило историю города.

Мемориал советскому солдату

Мемориал был открыт только в 2020 году на народные средства. При просмотре у многих возникают мурашки и слезы. Здесь установлен 23-метровый солдат, которого подхватила стая журавлей. Из-за этого возникает ощущение, что памятник парит в воздухе.

«Мемориал создавали порядка трех лет, 80-тонную фигуру солдата собрали из 600 частей и установили на 10-метровом холме. Голова наклонена вниз – то ли смотрит на нас, то ли читает выложенные внизу строки: «Мы за родину пали, но она – спасена»», - сообщает «КП».

Изба-музей И. В. Сталина

Именно в этом месте останавливался Иосиф Сталин в ночь с 4 на 5 августа 1943 года. Отсюда был отдан приказ о проведении салюта в честь освобождения Белгорода и Орла. К этому времени Ржев также был освобожден. В 2015 году тут открылся музей, в котором можно увидеть экспозицию, посвященную Сталину.

Покровский храм

Сооружение было построено в 1908 году на деньги купцов. После революции здесь была упразднена воскресная школа, но храм продолжил свое существование.

Усадьба Степановское-Волосово

Усадьба была заложена в конце XVIII века князем Степаном Куракиным. Достраивали имение уже его потомки, в результате чего здесь появилось не только основное здание, но и хозяйственные постройки, парк с прудом, конюшни, театр, обелиски.

Здание государственного банка

«Для этого красивого здания в стиле модерн постройки начала XX века выбрали место на крутом берегу реки, где раньше стояла гостиница местного мещанина Некрасова. Во время войны здание сильно пострадало, но его все-таки решили восстановить», - рассказывает источник.

Что привезти из Ржева

Главным сувениром является куколка-оберег, которая была придумана еще в старину. Куколка имеет длинную косу, небольшие ножки. Считается, что она способна уберечь от любых бед.

Также обязательно стоит приобрести ржевские пряники. Не только Тула славится этой выпечкой, но и Ржев. Здесь готовят пряники на протяжении многих веков. В качестве ингредиента обязательно используют мед, что делает выпечку особенно вкусной.

