Город, в котором соседствуют небоскребы и старинные здания: уютный мегаполис с богатой историей - что посмотреть

Опубликовано: 8 марта 2026 21:42
 Проверено редакцией
Legion-Media
Российский город, который впечатлит количеством достопримечательностей

На территории Свердловской области есть город, который является четвертым среди мегаполисов страны. Речь идет о Екатеринбурге. Здесь сохранилось большое количество старых зданий в авангардной стилистике. При этом они гармонично соседствуют с современными небоскребами.

Екатеринбург считается родиной первого российского президента, а также местом казни императора и его семьи. На территории города есть множество достопримечательностей, которые точно будут интересны туристам.

Плотинка

legion-media
legion-media

Гидротехническое сооружение появилось в 1723 году, когда был основан сам город. Плотину несколько раз перестраивали, поэтому ее не получится увидеть в первоначальном варианте. Место привлекает туристов красивыми видами, бурлящей водой, поющими фонтанами.

Храм на Крови

legion-media
legion-media

«На Вознесенской горке возвышается церковь, которая посвящена трагической странице в истории Екатеринбурга. Вместительный храм высотой 60 м был построен в начале XXI века на месте дома инженера Ипатьева, в подвале которого в 1918 году расстреляли семью последнего российского императора», - сообщает «КП».

Площадь 1905 года

Является главной площадью города. Отсюда стартует пешеходный маршрут «Красная линия», который проведет вас по основным достопримечательностям центра.

Бизнес-центр «Высоцкий»

legion-media
legion-media

Является местом притяжения для многих туристов не только из-за стильного вида, но и открытой смотровой площадки. Полюбоваться видами на город можно с 52 этажа, который находится на высоте 186 м.

Дом Севастьянова

legion-media
legion-media

«Нарядный особняк был построен в XIX веке и назван в честь одного из владельцев — российского предпринимателя и хозяина золотых приисков Николая Севастьянова. Внутри располагается Екатеринбургская резиденция президента России, поэтому посторонних в здание не пускают», - рассказывает источник.

Первый железнодорожный вокзал

legion-media
legion-media

В 1878 году здесь появился первый вокзал, который был возведен по проекту академика Петра Шрейбера. Сейчас тут расположен музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги.

Пешеходная улица Вайнера

Это место называют «уральским Арбатом». На пешеходной улице можно увидеть множество старых зданий, ощутить спокойствие и тишину, чего обычно так не хватает в мегаполисах.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город России старше Москвы на 162 года.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
